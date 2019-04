Descuartizó a su ex y ahora quiso ahorcar a otra chica: ya está libre

La decisión sobre Pablo Víctor Cuchán, condenado a 17 años por asesinar y descuartizar a Luciana Moretti, su ex pareja, la tomó una fiscal que consideró que el acusado no tiene antecendentes, ya que su condena no está firme.

El hombre que había sido condenado por descuartizar y quemar a una adolescente en Ingeniero White en 2004 y que fue detenido el sábado último en Bahía Blanca por intentar besar por la fuerza a una joven que se arrojó de su auto, fue liberado este lunes por decisión de una fiscal que consideró que el acusado no tiene antecedentes ya que la condena anterior aún no está firme.

Se trata de Pablo Víctor Cuchán, quien se encuentra en libertad condicional tras haber sido condenado a 17 años de prisión por matar, descuartizar y quemar en una parrilla a Luciana Moretti (15) hace 14 años y que el sábado fue apresado tras intentar besar por la fuerza a una joven a bordo de su auto y chocar cuando quiso escapar.

Fuentes judiciales informaron que Cuchán, quien estaba alojado en una comisaría de Bahía Blanca, fue trasladado esta mañana ante la fiscal bahiense Claudia Lorenzo en la audiencia de flagrancia y, luego, recuperó su libertad.

“La medida fue dispuesta debido a que Cuchán no registra antecedentes, ya que la condena por el homicidio de Moretti aún no está firme”, explicó una fuente con acceso al expediente judicial.

La fiscal consideró además la inexistencia de figura delictiva y dio intervención al Tribunal Criminal 1 y al Juzgado Correccional con el fin que valore la existencia de falta o contravención.

El hecho ocurrió el último sábado cuando Cuchán se trasladaba en un automóvil Citröen C4 junto con una joven de 27 años a la que había conocido momentos antes en la casa de una amiga.

Según relató la víctima ante la fiscalía a cargo de Lorenzo, en un momento subió al auto de Cuchán para ir a buscar unas cervezas y en el camino éste le dijo que le diera un beso.

Según la mujer, el hombre le agarró el cuello como para darle un beso, por lo que se asustó, abrió la puerta del auto y se tiró al llegar a la esquina de las calles Falcón y Piedra Buena, en dicha ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires.



Cuando la joven se arrojó del auto, Cuchán continuó la marcha, chocó contra un árbol y quiso escapar a pie, aunque fue detenido en el cruce de Teniente Farías y Piedra Buena por los efectivos de la comisaría 1ra. y del Comando Patrullas de Bahía Blanca, que había sido advertida por vecinos.

Cuchán se encuentra bajo libertad condicional luego de cumplir la mayor parte de la pena de 18 años a la que fue condenado en 2007 por el homicidio de la adolescente Moretti.

No obstante esa condena no está firme, ya que en 2010 el Tribunal de Casación Penal bonaerense se la redujo a 17 años y en 2013 la Suprema Corte provincial declaró su nulidad parcial y ordenó que se dicte una nueva sentencia.

Moretti fue descuartizada el 16 de octubre de 2004 y sus miembros fueron incinerados en la parrilla de la casa de Cuchán, con quien había tenido una relación.