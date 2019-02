Desde Agmer piden que abonen el 14% adeudado para seguir la negociación

El secretario General de la Asociación Gremial de Magisterio, Oscar Ávila, advirtió sobre la posibilidad de que no comience el ciclo lectivo programado para el miércoles 6 de marzo. Destacó que el gobierno provincial no abonó el 14.6 % a los maestros de la provincia como se había acordado por el índice inflacionario del 2018. Los docentes universitarios anunciaron medidas de fuerza para los días 6 y 7 de marzo.

Entrevistado por ElDía, el gremialista esgrimió las razones de Agmer para no llegar a un acuerdo con el gobierno provincial, en las puertas del comienzo del ciclo lectivo 2019.

Dijo que la propuesta del gobierno “no condice con lo que había presentado el gremio en la reunión anterior, por lo que se rechazó la propuesta”.

Ávila también recordó que, en marzo del año pasado, el Gobernador Gustavo Bordet manifestó que “ningún trabajador en la provincia de Entre Ríos iba a cobrar por debajo de los índices inflacionarios. Esto lamentablemente no se cumplió razón por la que seguimos reclamando para que se haga efectivo”, destacó el gremialista. “Le dijimos a las autoridades provinciales que primero hablemos de ese 14.6 % pendientes del 2018 y luego nos enfocamos en lo que se va a pagar en este año”, acotó.

Señaló que el 15% que les ofrecieron en Paraná está “mezclado con el 2019, porque menciona a los meses de marzo, abril, mayo para comenzar a hablar en junio de la inflación del presente año que ya lleva casi un 5 %”. Sobre todo, en un contexto de “permanente pérdida salarial de los haberes, con un aumento del 15% a junio del corriente año, sin tener en cuenta la inflación del 2019 que en el primer mes, enero, fue del 2,5 % y si esto no se frena a mediados de año estaríamos en un 15%”, destacó.

Expresó que con este panorama, en la nueva reunión el “gobierno deberá responder por el 14.6% de los salarios caídos por la inflación en el 2018 y luego hablar de este año”. Agregó que desde el gremio se solicitará una “repuesta inmediata a nuestras solicitudes y que se pague lo adeudado lo más rápido posible y no dentro de seis meses, lapso en el que la inflación nos pasará por encima”.

Ávila indicó que el 28 de febrero se realizará un congreso de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, oportunidad en la que se analizará el panorama nacional que no es para “nada alentador” y agregó que hay provincias en donde los sueldos de los docentes “quedaron muy por debajo de los índices inflacionarios y la propuesta que han recibido para este año no supera lo previsto en materia inflacionaria”. Remarcó que a las provincias se les “hace muy difícil afrontar salarios, debido a que no cuentan con la ayuda indispensable de Nación”.

Sobre el inicio de clases, programado para el 6 de marzo, indicó que “si no hay una propuesta para el 28 de febrero, que amerite ser evaluada, está planteado el no inicio de las clases en toda la provincia, situación que da la pauta de lo que estamos viviendo hoy”.

Los sueldos

Contó que un salario docente, marzo del 2018, con 17 años de antigüedad, rondaba en los 18.000 pesos; mientras que uno inicial estaba en los 13.000 pesos. Comentó que los maestros de grado trabajan “cinco horas cátedra y veinte de reloj”. Detalló que a los educadores de nivel inicial y primario se les paga por “cargo cerrado y no por horas cátedra”.

Indicó que el 57% de un total de los 30.000 educadores, tienen entre uno y cinco años de antigüedad.

En otro orden y consultado por el estado edilicio de los establecimientos educativos, dijo que la “mayoría en la ciudad tiene problemas con el suministro y la distribución del agua. El año pasado pasó con la Escuela 9, ahora con la 4 (Gervasio Méndez), donde tienen que bombear agua desde la base a los tanques, y cada tanto se les rompen, queman las bombas, y se quedan sin suministro”, dijo y agregó que el mes pasado estaban “sacando agua de diferentes filtraciones”.

Al respecto, el profesor Héctor De la Fuente, director de la Departamental de Escuelas, explicó que “siempre hay requerimientos de arreglos y soluciones a problemas que se presentan a días del inicio del ciclo lectivo”, y en “función de esto, Marta Landó Presidenta del Consejo General de Educación, tomó la decisión para que en el mes de marzo lleguen las partidas de dinero para arreglos menores a cada una de las direcciones departamentales”. Dijo que está a la espera de la partida y cuando esto ocurra se “atenderán las cuestiones más urgentes”.

Señaló que el caso de la Gervasio Méndez es “muy puntual, que se trata de un problema de bombas, que se está resolviendo con el aporte de la gente de Obras Sanitarias Municipal”.

Finalmente, adelantó que el “comienzo del ciclo lectivo será el miércoles 6 de marzo en la escuela 94 “Francisco Ramírez” en el marco centenario de la fundación de la escuela ubicada en el Barrio Pereda”.

Paro de docentes universitarios

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (Agdu) decidió parar los días 6 y 7 de marzo, mientras que el 8 adherirá al Paro Internacional de Mujeres, con la modalidad que se defina en cada unidad académica. Es decir, que la primera semana del ciclo lectivo no habrá clases en las universidades.

El plan de acción definido a nivel nacional incluye además una jornada de protesta el día jueves 28 de febrero; un acto en Plaza de Mayo el 6 de marzo junto a organizaciones sociales; una concentración el 18 de marzo frente al Palacio Pizzurno; y la convocatoria a un nuevo Plenario de secretarios generales de Conadu el 19 de marzo.