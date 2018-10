Desde el Central prometen cumplir con las medidas para cuidar el peso

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, consideró que “ni loco compraría dólares en este momento” y prometió que la autoridad monetaria cumplirá todo lo anunciado para que “el peso preserve su valor”.

Tras la controvertida salida de Luis Caputo del BCRA, Sandleris tomó las riendas de la entidad y anunció un nuevo plan para controlar al dólar y la inflación que empezará a regir desde este lunes.

En la práctica, este plan tendrá como eje sacar los pesos excedentes de la plaza para contener la inflación y evitar que el dólar supere los 44 pesos para lo cual puso un techo de 150 millones de dólares diarios de intervención.

A partir de ahora se deja de lado el programa “inflation targeting” y se adopta éste, de bandas cambiarias: mínimo de 34 pesos y máximo de 44 pesos, con un ajuste mensual del 3%. Si este lunes la cotización desciende por debajo de los 34 pesos -algo improbable- el Central comprará dólares y su supera el techo venderá hasta 150 millones de dólares por día.

En paralelo, agregó otros instrumentos: base monetaria constante hasta junio de 2019 y tasa de LELIQ piso en el 60% actual hasta que no se desacelere la inflación.

“Ni loco compraría dólares en este momento. Me parece que lo que vamos a ver es este Banco Central cumpliendo todo lo que anunció y eso hará que el peso preserve su valor. Me parece que hay instrumentos mucho más atractivos”, sostuvo el jefe del Central en declaraciones a dos diarios porteños.

A su vez, indicó que “entre jueves y viernes el tipo de cambio se movió más de lo que veremos en adelante” y añadió que “los movimientos del dólar generan ansiedades, más con lo que pasó en estos meses y la historia argentina”.

“Lo entendemos y no es que no nos demos cuenta. Sí creemos que para la economía argentina hay beneficios importantes de que el tipo de cambio flote”, resaltó el funcionario que hasta hace pocos días era el segundo de Nicolás Dujovne en el Ministerio de Hacienda.