Desde el sector Pymes consideraron un insulto el discurso de Macri

El presidente Mauricio Macri afirmó que el Gobierno buscará “fortalecer la capacidad exportadora” de las pymes, para poder “generar empleo privado de calidad” al tiempo que pidió “compromiso con la competitividad” y “responsabilidad” a los dirigentes.

“Es un discurso fuera de lugar, que no tiene nada que ver con la realidad”, dijo el dirigente de Apyme Entre Ríos, Manuel Gabás. Explicó que “para que haya exportaciones genuinas y permanentes en el tiempo, tiene que haber una buena plataforma de crecimiento y desarrollo del mercado interno”.

El dirigente criticó el discurso oficialista sobre las pymes, ya que días atrás también el secretario Pyme, Mariano Mayer había realizado declaraciones que, para la entidad, exhiben el “desconocimiento del gravísimo perjuicio que la política económica del Gobierno está causando a la producción nacional y a las Pymes en todos los rubros, industriales, comerciales, de servicios, y pequeños productores agropecuarios”.

El Presidente presentó el plan “Argentina Exporta” en el Centro Cultural Kirchner, y aseguró que para el 2030 habrá 40.000 pymes. Incluso pidió “compromiso con la competitividad” y “responsabilidad” a los dirigentes.

“Nos pareció fuera de lugar, de contexto, porque levanta un discurso que no tiene nada que ver con la realidad”, sostuvo Gabás y explicó que “para que haya exportaciones genuinas y permanentes en el tiempo, tiene que haber una buena plataforma de crecimiento y desarrollo del mercado interno. Los países que mantienen una continuidad en la exportación lo hacen únicamente potenciando el desarrollo del mercado interno”.

En caso contrario, “sólo algún sector particular, alguna empresa particular, que por lo general no son chicas ni medianas, son las que pueden mantener las exportaciones”.

“Lo que dijo el presidente me parece que es más de circunstancia y es lo que ya habíamos escuchado a través de secretario Pyme de la Nación, que hace tres o cuatro meses también nos insultó diciendo que las pymes caían porque le faltaba eficiencia”. (APFDigital)