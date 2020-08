Desde hoy podrán reabrir los gimnasios y locales gastronómicos

"Con el equipo de gobierno venimos trabajando desde marzo en medio de una pandemia que afecta a todo el mundo y en eso estamos. Hoy definimos junto con la provincia para ver cuáles son los pasos a seguir como ciudad", adelantó Herlax para luego confirmar que volverán las actividades tan esperadas y pedidas por gran parte de la comunidad.

Embed

En medio de la conferencia, el Intendente aclaró que esta es la situación estable que estamos atravesando pero que puede cambiar y "llevarnos a rever estas medidas de flexibilización".

Pidió especial responsabilidad en todos y resaltó la importancia de respetar los protocolos, el uso de tapaboca en lugares cerrados y el cumplimiento del distanciamiento social.

Reabren los gimnasios

Los gimnasios de la ciudad podrán abrir sus puertas a partir de este viernes 31 de julio. El sector speraba esta definición desde la primera apertura de la cuarentena, ya que se trata de uno de los sectores más golpeados económicamente por la pandemia de Covid.

Noticia Relacionada: Así será el protocolo aprobado para la vuelta de los gimnasios en la ciudad

Vuelven las reuniones familiares y locales gastronómicos

Se habilitaron nuevamente las reuniones familiares de hasta diez personas los días viernes, sábados, domingos y feriados; actividades gastronómicas, actividades en museos, archivos y galerías de exposición/venta de arte, realización de talleres culturales, formativas, artísticas, en bibliotecas, y en estudios de grabación y salas de ensayo musicales, academias, actividades náuticas, deportivas y/o recreativas, con uso de embarcaciones a motor y actividades en gimnasios.

Las reuniones familiares deberán realizarse los días viernes, sábados, domingos y feriados, no podrán exceder las 10 personas y se deben realizar dentro del mismo centro poblacional, no pudiendo trasladarse a otra ciudad para reunirse. También se recomienda la NO participación de las reuniones de personas que estén en grupo de riesgo, quienes hayan viajado a lugares con circulación comunitaria del virus de COVID-19. Se recomienda limitar las visitas a personas que sean factores de riesgo. No podrán realizarse más allá de las 00 hs.

piaggio conferencia.jpg

La recomendación de cantidad de personas para las reuniones está específicamente ligada al espacio en el que se hagan las reuniones, apelando al sentido común de cada vecino. Por eso si los espacios son reducidos, se recomienda hacer reuniones más pequeñas. La ventilación de los espacios compartidos es MUY IMPORTANTE.

También es MUY IMPORTANTE la notificación INMEDIATA al sistema de salud en caso de que una persona presente síntomas relacionados con COVID-19: La primera definición es la presencia de fiebre (a partir de los 37.5°) y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria y presencia de una alteración del gusto o del olfato.