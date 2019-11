Detectaron un brote de sarna en una histórica escuela del centro de Paraná

Encontraron casos de sarna en estudiantes de uno de los colegios más tradicionales de Paraná y se encendieron las alarmas sanitarias.

En agosto, Alberto Díaz, el Secretario de Prensa de Agmer realizó una encendida crítica al Consejo General de Educación (CGE) por las prioridades en el gasto: "en escuelas donde hay sarna, donde no hay internet, donde no están dadas las garantías mínimas de salubridad e higiene, aparezca el estado con controladores faciales que salen fortuna, es al menos un despropósito. No se han limpiado los tanques, no se ha controlado la salubridad del agua... cosas básicas... En una escuela, hoy nos contaba una directora, recibían 347 pesos por mes para la limpieza. Eso no alcanza ni para la lavandina", remarcó el gremialista.

Desde el invierno se conoce que en algunas escuelas de Paraná se propaga la sarna pero ahora los casos llegaron a muy pocas cuadras del centro cívico donde funciona la Casa de Gobierno, el CGE y Tribunales.

La escabiosis –más conocida como sarna– es una enfermedad de la piel causada por un ácaro (parasito microscópico), que penetra debajo de la piel, cava túneles y deposita sus huevos.

Es común en todo el mundo y puede afectar a las personas de todas las edades y clases sociales y no tiene que ver con la falta de higiene.

¿Cómo se transmite?

Si bien el ácaro puede sobrevivir hasta 3 días en la ropa (tanto de vestir como de cama), el principal medio de contagio es el directo de piel a piel con una persona infectada. La sarna puede infectar fácilmente a las parejas sexuales y otros familiares en casa.

Los animales no propagan la sarna humana: las mascotas adquieren un tipo diferente de infección denominada sarna animal.

¿Cuáles son sus síntomas?

El síntoma principal es el prurito o picazón, que comienza entre 2 y 3 semanas luego de la infestación y es más fuerte durante la noche. También aparecen lesiones en la piel que parecen picaduras, ampollas o granitos y líneas rojas, donde el ácaro ha penetrado debajo de la piel.

En los niños pequeños, las lesiones pueden presentarse en la cabeza, el cuello, los hombros, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

En los niños mayores y en los adultos, la infección puede estar entre los dedos, las muñecas, el abdomen, axilas, glúteos, genitales, y los codos. Los pezones en las mujeres mayores pueden ser afectados.

¿Cómo se trata?

El tratamiento de la escabiosis es corto y efectivo. Puede ser tópico o de forma oral y siempre supervisado por un médico. El tratamiento debe realizarse en todo el grupo de convivientes simultáneamente para evitar que se repita el contagio.

Además, se debe lavar la ropa interior, las toallas y los pijamas con agua caliente. Aquella ropa que no pueda ser lavada debe ser colocada en una bolsa plástica cerrada, por un período de 2 semanas. Es muy importante mantener la loción medicada fuera del alcance de los niños, ya que es tóxica si se ingiere.