Detuvieron a Thomas, el empresario que estuvo prófugo 48 días por la causa de los cuadernos

Fuentes de la investigación revelaron que una vecina se comunicó con la línea 134 y dio datos precisos para poder detener al ex funcionario. El Ministerio de Seguridad había ofrecido una recompensa de 500 mil pesos para dar con el ejecutivo, ex director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que figura en varios de los cuadernos redactados por Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta. Su nombre aparece en los escritos que refieren al pago de coimas.