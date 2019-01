Detuvieron a un hombre que violó a su hijastra y a seis amigas más en un pijama party

El hombre quedó detenido. Abusaba de su hijastra y le pedía que organizara pijamadas a cambio de no tocarla. Si me traes a una amiguita, no te violo más”, le decía.

Después de seis meses de fuga, cayó un hombre de 51 años acusado de haber violado de modo reiterado a su hijastra de 12 años y al grupo de amigas de la menor. Quedó detenido e imputado por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, reiterado y agravado en siete caso”. Además, se le sumó la carátula de “corrupción de menores agravada por las edades de las víctimas”.

Las atrocidades que cometía el imputado en su casa de Bahía Blanca salieron a la luz en agosto del año pasado, cuando una de las menores se animó y reveló los abusos a los que era sometida cuando se quedaba a dormir en la casa de este hombre, quien ostentaba la guarda de su hijastra de 12 años y compartía techo con la madre de su víctima.

De acuerdo al relato de las víctimas, el hombre –identificado como Fabián Norberto Abregú- obligaba a su hijastra a organizar “pijamas party” en su casa. “Si me traes a una amiguita, no te violo más”, le decía. Cuando lograba su cometido, el detenido abusaba de las amigas de su hijastra, todas menores de edad. “Era un manipulador”, sentenció Andrea, la tía de una de las víctimas.

Según consta en la denuncia, el detenido “introducía sus dedos en las partes íntimas de algunas de las nenas y en otros casos cometió abuso con acceso carnal. Los abusos no sólo se limitaron a las compañeras de clases, sino que también practicó esta conducta con su hijastra”.

“Desde agosto que estábamos presentándonos en la fiscalía. Las cámaras Gesell llevan sus tiempos y esto empezó a darse a conocer gracias a que una nena tomó coraje, se empezó a destapar la olla y a surgir aspectos escalofriantes. Este hombre obligaba a su hijastra a que le lleve compañeritas a tu casa. Estamos hablando de nenas que vienen desde hace años sufriendo esta situación”, sumó.

Además de los abusos, el hombre retrataba desnudas a las menores y luego utilizaba el material para amenazarlas con mostrárselo a sus padres. Sin embargo, cuando una de las nenas se animó a denunciarlo, Abregú escapó de Bahía Blanca y estuvo seis meses prófugo. Durante ese tiempo, siguió enviándoles mensajes a sus víctimas en los que les pedía disculpas, aunque reiteraba sus amenazas.

Finalmente, los investigadores lograron dar con su paradero. Trabajaba en una feria de Coronel Pringles y paraba en una pensión. Lograron detenido y quedó imputado. Se espera que en las próximas horas sea indagado por el fiscal de la causa.