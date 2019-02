Di María dijo que “sintió muchísimo” no estar en la Selección

El volante de PSG se refirió a su ausencia en las últimas convocatorias del conjunto nacional y aseguró que “sintió muchísimo” el no haber podido participar de los amistosos.

El volante de París Saint-Germain se refirió a su ausencia en las últimas convocatorias de la Selección Argentina y confesó: “Me dolió muchísimo no estar”.

“Estas tres convocatorias a las que no fue las sentí muchísimo. Vi los partidos y me dolió mucho no estar. Mi mujer me decía que se notaba que, mientras jugaban, estaba nervioso. Son cosas que sólo el que vistió esa camiseta puede saber cómo se viven”, aseguró el rosarino en diálogo con ESPN.

Fideo es uno de los históricos del conjunto nacional que podría volver a vestir la camiseta Albiceleste durante la gira de amistosos que realizará el equipo dirigido por Lionel Scaloni en marzo, cuando enfrente a Marruecos y Venezuela.