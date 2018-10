Diego Maradona: “Me gustaría que Messi no vaya más a la Selección”

Sin filtros, el Diego opinó sobre la actualidad de la albiceleste, el accionar de Lionel tras el Mundial y exteriorizó su postura respecto al comportamiento que debería adoptar el astro rosarino de cara a lo que viene.

A pesar de la distancia, de su nuevo rol en México y de los buenos resultados que viene cosechando, Diego Armando Maradona se mantiene fiel a su estilo y no le pierde pisada a la Selección Argentina ni mucho menos a su entorno. En una entrevista con Clarín, Pelusa opinó sobre Scaloni así como también respecto a Messi: “me gustaría que nos hubiera mandado a todos a cagar”, opinó sobre su silencio tras el Mundial.

Sin pelos en la lengua, contundente y decidido, el actual DT de Dorados de Sinaloa se mostró en contra del accionar de La Pulga. No obstante, aclaró: “él no tiene la culpa de no ser campeón del mundo. Está bien, teníamos todas las esperanzas en él, pero cuando vas al hipódromo vos tenés la esperanza de que gane tu caballo y sale octavo. En la Fórmula 1 Vettel tiene un motor bárbaro y le gana el negrito Hamilton. Hoy la Selección no me despierta absolutamente nada. Como no se lo despierta a la gente. Perdimos eso. La pasión. No puede jugar con Nicaragua, no puede jugar con Malta. No, hermano. Estamos tirando todo el prestigio que ganamos por el inodoro”.

En esa línea, Maradona confesó que le pediría “que no venga más a la Selección” y “que se retire” porque “siempre tiene la culpa él”. Además, agregó: “Que me dejen de romper las pelotas, viejo. Yo le diría: ‘no vayas más, loco’. A ver si se la bancan. A ver si son tauras”.