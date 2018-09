Diego Rodríguez en ocho frases: Del Potro, la ciudad, el trabajo y la fama

El kinesiólogo de Juan Martín Del Potro dialogó con El Día Desde Cero y dejó sus impresiones sobre el gran presente del tandilense. También habló de la vida social de Delpo, sus relaciones personales y le hizo un guiño al gobierno municipal. “Hacen cosas que fomentan la buena salud de la gente”, dijo.

“Lo más importante de la recuperación de Juan Martín, es que él tomó la decisión de estar bien de salud y empezó a hacer todos los días, cosas para estar bien de salud. Y a medida que empezó a sentirse mejor de salud, la cabeza empezó a funcionar de otra manera. El ser humano es una unidad y cuando mejora el aspecto físico, el aspecto emocional, mental y psicológico, mejoran todos los aspectos de la vida del ser humano, sea deportista o no”.

“Siempre soñás con que los resultados se den de esta forma. Pero hay otra realidad, que en la alta competencia hay una exigencia muy grande y, cuando nosotros empezamos a trabajar junto a Juan Martín, era casi utópico pensar en este presente. Hoy, con el paso del tiempo, la película te dice que las cosas se han hecho bien”.

“El US Open es un torneo muy especial para Del Potro, por un montón de cuestiones. Siempre la ilusión es muy alta y la sensación que nos quedó es que habíamos hecho todo lo posible para que estuviera bien y sabemos que dejó todo. Ocurre que en el tenis tenés la sensación de que vos podés hacer todo lo que tenés a tu alcance y el otro estuvo mejor enfocado y te ganó el partido. Algo así fue lo que pasó, Djokovic jugó en un nivel altísimo, lo llevó a Juan a jugar en un nivel estupendo, pero por cuestiones sumamente finas, el título quedó en manos del rival”.

“Más allá de trabajar con él, Del Potro me genera mucha empatía. Es una figura mundial, tiene miles de fanáticos en todo el mundo y sin embargo, no pierde ese espíritu competitivo de cuando era un chico. Muchas veces trato de ponerme en su lugar, para ver qué sensaciones tiene. Hay que ser agradecido y entender, que pese a no haber ganado el US Open, tenés que estar feliz porque has hecho las cosas bien. No podés atarte al éxito, porque sería frustrante, el número uno es solamente un jugador. Por eso al mirar la película, hay que estar feliz y agradecido por la posibilidad de haber formado parte de este grupo de trabajo”.

“El secreto del grupo de trabajo que hemos formado, es que ninguno nos hemos olvidado de donde venimos. Principalmente Del Potro: él es una figura del tenis mundial, pero no ha perdido sus raíces. Nosotros estemos donde estemos, nunca perdemos esa esencia, preparamos el mate, compartimos buenos momentos y trabajamos seriamente, al máximo nivel de exigencia posible, pero sin perder esa esencia. Estoy convencido que ahí está el secreto de los resultados que estamos teniendo”.

“El tenis es un deporte muy particular, porque la soledad muchas veces se adueña de situaciones. Con Nalbandián, cuando ganó el Master de Shangai en 2005, estuvimos solos durante toda la semana, solos en el hotel, en el desayuno en las comidas. Entonces esa soledad, pasó a tener cierto sentido, cuando se logró el título del torneo, ese abrazo que nos dimos, que me hizo pensar que esos momentos de soledad valieron la pena. Por eso trato de no perder el contacto con mi gente, esté en el lugar que esté. Me conecto con mi ciudad, con la familia, con mis viejos. Si por hacer este trabajo, te quedás solo, quiere decir que no hiciste las cosas de la forma correcta”.

“Me gusta mucho recorrer la ciudad, de hecho lo hago corriendo o en bicicleta y descubro cosas que quizá si vas en auto no las descubrís. Y en Gualeguaychú pasa eso, son notables los cambios que hay en la ciudad y celebro esos cambios, especialmente en lo que tiene que ver con los espacios públicos. Que haya nuevos lugares en espacios públicos para que la gente pueda caminar o pueda hacer deportes, estás haciendo al mejor prevención y la mejor medicina. Entonces cuando ves esos cambios, es imposible no sumarte a esos cambios, no compartir esa idea. Porque todos tenemos el mismo acceso a un espacio para caminar o correr, una cancha de básquet o de fútbol. Esta gestión municipal está haciendo un programa de alimentación saludable y está generando espacios públicos para que la gente tenga acceso a la actividad física. Lo veo muy bueno, porque nos da acceso a todos sin distinción alguna a esos espacios”.

“Como equipo de trabajo, nos pone contentos que Juan Martín tenga ese entorno. En su vida privada él hace lo que le parece bien y nosotros ahí no nos metemos. Pero lo que pasó en el US Open con estas dos chicas (Julieta Puente y una amiga), que yo me enteré en Nueva York que eran de Gualeguaychú, fue muy lindo, pasamos buenos momentos, lo acompañaron a Juan y compartimos esos días y fue muy positivo. Después si es novia o no, ya es un tema de él. Pero ese contacto sirve para que el tenista tenga vida social, haga otras cosas y pueda abstraerse de lo estrictamente deportivo”.