Discapacidad: Durísimo descargo de padres autoconvocados contra el Iosper

“Con respecto a la información que circula por diferentes medios sobre la suspensión de las prestaciones a personas con discapacidad por parte del Iosper, es necesario aclarar, que la Obra Social no suspendió dichas prestaciones, sino que da cumplimiento con la Resolución 60/2020 emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad de la Secretaría General (Andis) de la Presidencia De La Nación”, expresaron en la semana desde el Iosper. Y recordaron que “la Emergencia Sanitaria y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, respectivamente, disponen que en todo el país, las personas tenemos prohibición de circular, que debemos permanecer en nuestras residencias y abstenernos de concurrir a nuestros lugares de trabajo, por lo que se han suspendido gran cantidad de actividades de toda índole, excepcionándose en las normas algunas pocas”.

Quienes respondieron con dureza fueron los padres y madres agrupados en TGD Padres TEA Gualeguaychú, con el respaldo del Foro Nacional de Discapacidad y TGD Padres TEA Red Federal.

“Reclamamos que se paguen los reintegros adeudados, en algunos casos desde 2018, y muchísimos de 2019, no sólo noviembre y diciembre sino desde abril. Es importante para nosotros conocer el motivo de esa demora, que para con algunos afiliados, se hace eterna. Nos da la sensación de que esto no es al azar, sino de que hay afiliados de primera y afiliados de cuarta (aunque todos abonen lo que corresponde en tiempo y forma), y es el Iosper quien elige a quien le facilita la vida y a quien se la complica”, indicaron a ElDía.

“Dicen que los aportes no son suficientes”, cuestionaron. “¿Será que los salarios de los empleados provinciales y municipales son escuetos? ¿Habría que revisar la legislación y hacer un aporte mayor?, o abrir la posibilidad de que quien desee retirarse de la obra social pueda hacerlo. ¿Será que los fondos son mal gastados por el abnegado Directorio?”.

Las personas con discapacidad no solo necesitan la cobertura de estas prestaciones básicas, sino que tienen el derecho a ellas. En este sentido se exigieron “gestiones para que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad y de todos los afiliados. No podemos soportar más que haya personas diabéticas que quedan sin sus tiras reactivas, pacientes oncológicos que tienen que hacer amparos para recibir sus medicamentos, y así podríamos seguir...”.

“Las autoridades del Iosper pretenden culpar a los afiliados con CUD (Certificado Único de discapacidad) de lo que falta en sus arcas. No vamos a revisar sus cuentas. Pero sí, les vamos a informar a ellos, y a toda la comunidad, que pretenden confundir con sus dichos enviciados”, dispararon, en referencia a las explicaciones de la obra social.

“La Ley Nacional 24.901, de Prestaciones Básicas en Discapacidad, debe ser respetada. Nuestra Provincia adhiere a la misma mediante la Ley 9801. Es en base a esta Ley que se reclaman las prestaciones de 2018/2019 (tratamientos con fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, psicólogos, maestros especiales, acompañantes terapéuticos y cuidadores domiciliarios, entre otros profesionales que no han sido abonadas). No merecemos ni debemos estar pendientes del papeleo innecesario y de las observaciones que vienen con posterioridad, que si no es la tinta, es una coma, un número o un sello, pero sabemos que la cuestión es demorar el trámite lo más que se pueda. Una vez iniciado el trámite, seguramente rebotan algo de lo solicitado, y vuelta a empezar”, expusieron desde TGD Padres TEA.

“En el marco de la pandemia Superintendencia de Servicios de Salud emitió la resolución 308/2020 y Andis la correspondiente 60/2020. El Iosper, haciéndose eco de éstas, promulga la Resolución 486/2020. En todo el país y con el apoyo de todas las organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad y sus familias, exigimos la derogación de esta resolución”, reclamaron. Y agregaron: “Esto es así debido a que la Resolución 60/2020 se encuentra modificada por la Resolución 69/2020 y la 85/2020. Estas surgen como modificatorias y ampliatorias de las primeras, por lo cual Iosper debe aggiornarse a la reglamentación vigente”.

La Resolución 85/2020 establece en su Artículo 1º que “la suspensión de actividades de las prestaciones, por criterios epidemiológicos, debe entenderse como suspensión de las actividades presenciales, con contacto directo de los usuarios y no a la supresión de las actividades, que no sean exceptuadas por los Decretos de Necesidad y Urgencia de Presidencia de la Nación”.

En este sentido, los padres autoconvocados expresaron: “El sistema educativo ha generado e implementado recursos virtuales para seguir desarrollando las actividades inherentes al ciclo escolar, brindando apoyo específico. Sin los apoyos terapéuticos tanto el niño como la familia quedan en desventaja”.

“Hemos desarrollado a través de recursos tecnológicos los apoyos que el niño/joven/adulto necesita, es necesario continuar con los mismos dado que se presentan a diario tanto nuevos conocimientos, desafíos conductuales a resolver, y la familia no puede sola con todo ello”, por ello “exigimos a Iosper que derogue la resolución 486/2020”.