División en el Colegio de Abogados tras la renuncia a la CODEGU

La institución que nuclea a los letrados se fue de la Corporación del Desarrollo, pero la decisión no fue unánime. Desde la minoría reclaman un accionar intempestivo por parte de la mayoría y aventuran motivos políticos detrás de la misma. Sorpresa en CODEGU por la situación.

En julio del año pasado, la lista “Abogados Comprometidos” encabezada por Ignacio Pérez Nuñez se impuso por tan sólo cuatro votos a la lista “Abogad@s x Abogad@s”, encabezada por Alfredo Vitale, en las elecciones para la presidencia del Colegio de Abogados de Gualeguaychú, constituyéndose los ganadores como la mayoría en la Comisión Directiva. Y a diferencia de los demás colegios de la provincia, en el de la ciudad, la minoría tiene representación de un 30 %, por lo tanto los ganadores se llevan todo.

Tras más de un año de convivencia semi tensa entre ambas facciones, esta semana ocurrió un hecho que dividió las aguas: el Colegio de Abogados de la ciudad presentó su renuncia a ser parte de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU), el ente que nuclea a instituciones locales para buscar el desarrollo socio-económico y progreso general de la ciudad y su zona de influencia.

Y fue durante la última reunión de Comisión Directiva en el Colegio de Abogados donde la mayoría expuso la salida de la CODEGU y por mayoría simple –el voto no fue unánime y contó con el apoyo de la minoría– aprobó la moción y enseguida emitió la renuncia.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicarle que en el día de ayer la Comisión Directiva del Colegio de Abogados de Entre Ríos –Seccional Gualeguaychú- resolvió desafiliarse de la entidad que Ud. preside por lo que a partir del día de la fecha dejamos de ser miembro activo”, fue el escueto mensaje que llegó a la sede de CODEGU.

“Los abogados de Gualeguaychú no se reducen a una mayoría en una comisión, porque el colegio es público, no es una ONG, y tiene una vital importancia para la sociedad. No se debería haber renunciado, porque este accionar nos trasciende y afecta nuestra imagen frente a la sociedad”, sostuvo en declaraciones a ElDía el abogado Alfredo Vitale, perteneciente a la minoría.

Por su parte, desde la Corporación del Desarrollo se mostraron sorprendidos por la decisión: “Por nuestra parte no hay ningún tipo de malestar, pero sí una gran sorpresa, sobre todo porque no nos presentaron ningún motivo como para que nosotros podamos trabajar juntos en una solución. Simplemente se fueron”, informó el presidente de la CODEGU Ariel Destéfano a ElDía.

“Por supuesto que muchos abogados no estamos de acuerdo en cómo se manejan algunos asuntos en la Corporación del Desarrollo y que hay mucho por mejorar. Pero de ahí a patear el tablero de esta manera no corresponde al espíritu del Colegio de Abogados, porque para cambiar las cosas hay que estar y participar”, protestó Vitale, quien sostuvo que una decisión de semejante calibre debería haberse decidido en una asamblea general para que los casi 500 abogados de la ciudad decidieran al respecto.

Por su parte, Destéfano explicó que el disenso es parte del mecanismo de acción dentro de CODEGU, y que los intercambios de opiniones se dan tanto con el Colegio de Abogado como con todas las instituciones que conforman la entidad. “La idea es que haya disenso para que todos juntos podamos construir a partir de ahí, y si tu postura no es la elegida, se respeta la postura de la mayoría, pero todas las voces se escuchan y todas las ideas se discuten. La democracia es así”, afirmó.

Según desde lo que sostienen desde el Colegio de Abogados y desde la Corporación del Desarrollo, la principal dificultad que esta acción acarrea es que una voz importante y representativa de la ciudad –como son los letrados locales– no va a estar representada en la CODEGU. “Esa voz ahora quedó renga, porque el trabajo acá es a partir del aporte de las instituciones: cada una lo hace desde su conocimiento, y la ausencia de una tan importante dejará afuera un punto de vista en las discusiones”, manifestaron.

Aunque ni la carta de renuncia ni declaraciones oficiales lo sostienen, muchos argumentan que el accionar del Colegio de Abogados tiene motivaciones políticas, y los orígenes deberían buscarse cuando el municipio y la CODEGU quedaron enfrentados por el destino de los fondos que la Municipalidad destina a la institución: por decisión del intendente Martín Piaggio, en noviembre del año pasado se decidió que la partida que todos los años recibe la Corporación del Desarrollo por parte del Ejecutivo quede sujeta al consenso entre las partes. Este dinero es parte de una sobretasa al comercio que se cobra al comercio: el 10% de ese dinero es destinado a la producción y desarrollo industrial de la ciudad y, hasta ahora, lo utilizaba a discreción la CODEGU.

En este contexto, allegados al Colegio de Abogados de Gualeguaychú afirman que la decisión de renuncia respondería los intereses políticos de la mayoría, quien puede estar alineada con ciertas políticas del gobierno municipal y que quedó en una situación incómoda luego de que el intendente se enfrentara con la CODEGU.