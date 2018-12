Docente entrerriana denunció abusos: “Era una nena a la que le sacaron la infancia”

“Somos muchas las personas que hemos sufrido este flagelo: yo me animé ahora a denunciar que fui abusada de los 11 a los 12 años”, dijo la profesora y agregó: “sé que muchos me van a señalar pero no importa”.

Natalia Gorosito tiene 43 años, vive en Villa Elisa y es profesora de Ética. Al finalizar una semana marcada por las denuncias de abusos sexuales a nivel nacional, decidió compartir su propia historia.

“Somos muchas las personas que hemos sufrido este flagelo: yo me animé ahora a denunciar que fui abusada de los 11 a los 12 años. Mi hija hoy me dijo: ‘mamá, vos tenés derecho como mujer, yo te voy a acompañar en esto'”, reveló a través de un video que publicó en su cuenta de Facebook, grabado en la intimidad de su hogar.

“Me molesta que digan que las denuncias son conductas imitativas porque Thelma (Fardín, la actriz) lo hizo. Es por mí misma, porque me valoro como mujer y como persona”, indicó mirando a cámara.

Tras dar a conocer su caso, se mostró firme en ayudar a prevenir otros. “Sé que muchos me van a señalar y no me importa, porque quiero que se haga justicia por mí, por mis hijas y para que nunca más le pase a nadie, porque a una nena de 11 años le marca terriblemente la vida que un tipo abuse de ella. Yo era una nena, una nena que le sacaron la infancia y la inocencia, y no es justo”, afirmó Natalia.

“Soy profesora de ética y porque tengo ética creo que es necesario denunciarlo, por eso ya empecé a hacer los trámites”, agregó. (Fuente: El Entre Ríos)