Domingo Carrazza y el deporte en siete frases

El candidato a la intendencia por el vecinalismo, Domingo Carrazza, estuvo en El Picado desde Cero y dejó sus impresiones sobre el deporte en la ciudad. Enterate qué dijo Carrazza sobre su idea para trabajar en deportes en la ciudad.

– “Desde un primer momento nosotros venimos diciendo que la única forma que tiene la sociedad comenzar a combatir adicciones, de sacar a los chicos de la calle, es fortalecer el trabajo de los clubes, que tengan actividades todos los días. Apuntamos a reconstruir fuertemente a los clubes, no con esta idea de gratuidad en distintas escuelas deportivas, sino para volver a resaltar la fortaleza del club de barrio, en todos los sectores de la ciudad”.

– “Consideramos que el presupuesto destinado a deportes es muy chico, no superan los 11 o 12 millones de pesos y hay presupuesto para otras áreas que son mayores. Entonces nosotros queremos repotenciar a los clubes, redireccionar parte de esos presupuestos a los clubes, hay algunos muy pequeños que están luchando contra una situación económica muy difícil. Lógicamente que haremos un seguimiento, un mapeo de la situación real de cada club y en base a eso poder fortalecer la estructura de los clubes en la ciudad. Estamos seguros que será una política muy sana, muy beneficiosa para todos y además muy barata, dado que no llevará inversiones de gran tipo, sino aportes en casos puntuales para mejorar lo que ya se tiene”.

– “Creo que Gualeguaychú tiene una desplanificación importante en líneas generales y el deporte no es la excepción. Tenemos un estadio municipal, una pileta semiolímpica, un velódromo y clubes que han crecido mucho en virtud a sus esfuerzos y al crecimiento deportivo, como en su momento fue Central con el básquet y más tarde Juventud con el fútbol. El problema es que no tenemos los recursos y la capacidad para generar los materiales deportivos y la infraestructura necesaria para conseguir esa mejoría. Debemos buscar mejorar lo que tenemos, no apostar a tener cuatro o cinco lugares de primera línea, sino trabar fuertemente para que la pista de atletismo esté a la altura de lo que la ciudad requiere, lo mismo con el velódromo, con la pileta y así con todos los deportes”.

– “Un problema que se ha visto en la ciudad con el tema del deporte, es que los políticos no han pensado en trabajar a nivel ciudad, sino que han favorecido a diferentes clubes por cuestiones de amiguismo. Acá se debe gestionar para la ciudad, pasó oportunamente con el autódromo, que se trabajó poco para ese lugar, que no era el indicado y se perdió una importantísima oportunidad de crecer a nivel nacional con una actividad tremendamente popular”.

– “Hay que concientizar al privado para que aporte al crecimiento del deporte. Se necesita seriedad en las propuestas, hay gente de Gualeguaychú que invierte en otras ciudades en proyectos público-privados. Hay que tener claro qué es lo que se busca y cuál es el camino por el que queremos transitar, en el deporte y en otros aspectos de la vida cotidiana de la ciudad. El Municipio tiene que poner las reglas del juego que sean claras y de esa forma, el privado puede apoyar al deporte y el deporte en la ciudad puede crecer”.

– “No veo mal la idea de sumar espacios deportivos en la ciudad, que han ido de la mano de la recuperación de espacios públicos que ha llevado adelante este gobierno. Sin embargo no me parece que las escuelas deportivas gratuitas sean la forma de fomentar el deporte en los barrios. Sigo insistiendo que son los clubes los lugares deportivos por naturaleza. No podemos confrontar con los clubes, debemos ayudarlos”.

Video: la entrevista a Carrazza