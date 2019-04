D’Onofrio reveló una novedosa propuesta que le hizo al presidente Macri

El presidente de River habló en la televisión chilena y reveló que, en una charla con Macri, le planteó construir un estadio para los dos clubes más grandes del país. “No me dijo que no…”, agregó.

En un momento donde el tema de la mudanza o la remodelación del Monumental está latente en el Mundo River, Rodolfo D’Onofrio, presidente del club, sorprendió con una declaración en la televisión chilena, donde estuvo como invitado en la previa del partido entre el Millonario y Palestino, por Copa Libertadores.

“Con la situación económica de la Argentina, lograr un nuevo estadio es complejo. El socio de River decidirá si quiere o no”, comenzó el dirigente, haciendo resumen de la situación, donde recordó que las tierras donde se levantaría el nuevo estudio pertenecen a la Nación, por lo que habría que negociar la compra con el Gobierno.

Hasta que lanzó la bomba: “Le dije a Macri: ‘¿Qué pasa si hacemos el estadio de River y Boca acá?’ No me dijo que no… No sé si los dirigentes de Boca van a aceptar. Creo que les va a costar más a ellos que nosotros, porque para venirse de La Boca a este sector hay todo un tema de pertenencia que yo comprendería”.