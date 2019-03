Droga, calles, inseguridad y Piaggio en trece frases de Javier Melchiori

El precandidato de Cambiemos volvió a cuestionar al municipio por “inacción” en el tema de las drogas. Respaldó las declaraciones de Roko y resaltó la figura de Luis Leissa: “es una fuente permanente de consulta”.

Las explosivas declaraciones de Jorge Roko a Viene con Yapa en Radio Cero dejarón tela para cortar. Javier Melchiori, precandidato a intendente por Cambiemos, respaldó las afirmaciones del director del hospitalito Baggio y aseguró ser “víctima de los trolls del municipio”.

También cuestionó al municipio “por no priorizar la problemática de las drogas” y ponderó a Luis Leissa: “Lo consultamos permanentemente”.

El gobierno aprieta a las instituciones para que no se reúnan con nosotros. Nos suspendieron tres encuentros en dos semanas por miedo a represalias.

El municipio funciona con la lógica `para el amigo todo para el de enfrente nada´”

Claramente es mentira que el 95% de los vecinos de los barrios reciben de buena manera la propuesta de Piaggio.

Lo que pasa con las calles en Gualeguaychú, es un desastre. Vamos a declarar la emergencia vial y va a ser una prioridad de nuestro gobierno.

No vamos a descuidar ningún detalle. Todavía nos duele la espina de los 200 votos por los que no fuimos gobierno.

Luis Leissa es una pieza muy importante de Cambiemos. Tal vez no tiene la trascendencia mediática las cosas que hace pero es una fuente de consulta permanente para nosotros.

Nuevo Espacio le aportó territorialidad a nuestro espacio.

No voy a negar que miramos la interna del peronismo. He hablado con Jorge Roko y lo que dijo ayer sobre el gobierno ya me lo había planteado en forma personal.

Si leés cualquier nota en la que se menciona mi nombre te das cuenta el ataque de los trolls del gobierno de los que habló Roko.

Las barbaridades que dicen los trolls afectan a mi familia y mi entorno pero no a mí. Yo ni siquiera los leo.

Nosotros somos un espacio que busca consensos y dentro de esa lógica está Roko y el que sea.

Como nunca antes hay dos formatos de ciudad totalmente distintas. La de Piaggio y la nuestra.

Tenemos distintas prioridades. Para nosotros lo más importante es la lucha contra la Droga, las calles o la inseguridad y para ellos el espacio publico.

Es tremendo como creció el problema de las adicciones en la ciudad durante la gestión Piaggio.