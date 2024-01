El martes temprano, antes de las 7 de la mañana, un hombre cayó en su bicicleta en calle San Martín, entre Chacabuco y España, y terminó perdiendo la vida. En primera instancia, se le iba a realizar una autopsia por muerte dudosa, para determinar si alguien lo había chocado o había provocado la caída que le costó la vida. Sin embargo, ante la rápida intervención de la policía constatando las cámaras de seguridad, se determinó que el hombre de 61 años, domiciliado en Pueblo Nuevo, cayó sólo.

Ante ello, desde la Justicia se cerró la investigación al no haber delito, y la familia optó por que no se realice la autopsia, para despedir rápidamente a su ser querido en medio del dolor. El médico de la policía que lo atendió, Pablo Alfaro, confirmó a Ahora ElDía que tenían varias hipótesis acerca de su muerte. “La causa de muerte no la pudimos determinar, eso iba a saberse si se realizaba la autopsia”, explicó Alfaro, y comentó que su muerte pudo producirse por varias causas, ya sea por el golpe en la cabeza que sufrió al caer, por un infarto o por un ACV, entre otras.

Otro dato que aportó, sin vincularlo a este caso, fue que en personas adultas mayores es frecuente el consumo de medicamentos para dormir que tienen efectos residuales durante las primeras horas de la mañana, y que suelen provocar caídas.

¿Qué es la muerte súbita y por qué se produce?

A raíz de la muerte del vecino de 61 años, surge nuevamente la inquietud acerca de la muerte súbita, sus causas y sobre todo cómo tratar de evitarla. Ahora ElDía consultó a la médica del 107 del Hospital Centenario Melisa Acosta, quien brindó información muy clara al respecto. La muerte súbita es la que ocurre inesperadamente, en una persona aparentemente sana, y constituye el evento final de un conjunto de patologías cardíacas.

Más del 70% de los casos se producen en el ámbito extrahospitalario (hogar, trabajo, campos deportivos y otros lugares públicos), transformando a la comunidad no médica en la primera encargada de atender un episodio de esta naturaleza dada la escasa ventana temporal para aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que reviertan el cuadro. La causa más frecuente es la enfermedad isquémica del corazón, como el infarto agudo de miocardio, pero existen otras entidades, por ejemplo genéticas, que sufren algunas personas jóvenes.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el ejercicio físico actúa como gatillo de eventos arrítmicos graves que frecuentemente desencadenan en una muerte súbita. Por esta razón los lugares donde se practique actividad física deberían contar con al menos un cardiodesfibrilador automático externo (DEA).

¿Cómo actuar ante una persona que se descompensa?

Ante la emergencia de que una persona se desvanezca, ya sea en una vivienda o en un espacio público, es muy importante que quienes la presencien sepan que hacer, porque cada segundo cuenta para poder salvarle la vida. Lo primero que hay que hacer es llamar al 107. “Uno de los radiooperadores de emergencias de turno atiende y comienza a hacer preguntas puntuales: ¿qué está sucediendo, a quién le está pasando (edad de la víctima) está respirando, tiene pulso? Y si no, ahí le pide la dirección donde está para que se pueda mandar la ambulancia y le recomienda que realice las maniobras de RCP, y si no las sabe hacer le va dando las indicaciones”, comenzó explicando Carla Rojas, trabajadora del 107 del Hospital Centenario, a Ahora ElDía.

“Una vez codificada la emergencia, el segundo operador da aviso al personal de salud para que salgan en la ambulancia. Todo esto ocurre en pocos segundos”, detalló. “Las situaciones son shockeantes, por eso se trata de mantener la comunicación activa, y que realice las compresiones torácicas (de 100 a 120 por minuto) hasta que llegue el personal de salud, chequeando si la persona recupera la circulación espontánea, es decir si el corazón vuelve a latir por sí solo, también mirar la coloración de la piel, mantener las vías aéreas despejadas”, detalló Carla, y añadió que “si están en un espacio púbico que haya acceso a un DEA solicitarlo y seguir las indicaciones correspondientes, aunque hay muy pocos lugares en la ciudad que lo tienen”, contó.

En resumen, precisó que “lo importante es que la gente sepa que tiene que llamar al 107 y pasar tres informaciones básicas: qué está pasando, adónde y a quién le está sucediendo, y si no la conocen estimativamente decir una edad para saber que técnica de reanimación se le debe indicar en caso de que la persona no sepa cómo hacerlo”, concluyó.