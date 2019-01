Dura respuesta de Ayastuy a Benedetti: “Los riesgos de ser gobernados por lamebotas”

El responsable del área de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú, Matías Ayastuy, cruzó al dirigente radical Jaime Benedetti, que cuestionó su rol en una publicación que fue titulada: “Los riesgos de idolatrar modelos como Venezuela”.

El 31 de enero salió en los diarios El Día y El Argentino una nota de opinión del Sr. Jaime Benedetti titulada “Los riesgos de idolatrar modelos como Venezuela” en la que en un fragmento, haciendo referencia a hechos de represión en Venezuela, dice “sorprende el silencio ante estos hechos, lo mismo que del director de Derechos Humanos de nuestra comuna que ha olvidado pronunciarse.”

Quiero decirle a Jaime Benedetti que lamentablemente en Argentina, debido a que nos gobierna un proyecto político neoliberal estamos cada vez más preocupados en actuar y pronunciarnos sobre los derechos humanos en nuestro país.

También quiero recordarle que los derechos humanos son integrales e interdependientes, es decir, que su realización está supeditada a diversas condiciones. Y que en este sentido, ustedes, el gobierno neoliberal de Cambiemos, han hecho un verdadero desastre que no tiene forma de defenderse, que sólo puede esconderse tras la impunidad de la palabra que da el blindaje mediático y la mentira organizada.

Han implementado descaradamente medidas para transferir riqueza de las mayorías hacia las minorías ricas. Así de sencillo es, y no hay un sólo dato que puedan dar que desmienta. Está a la vista y reconocido por ustedes: ¿los sueldos y jubilaciones? Todos a la baja ¿las paritarias? A la baja ¿las tarifas? Dolarizadas, 1800% de aumento, siendo mesurados ¿las pymes? Devastadas por las tarifas y las importaciones ¿la industria nacional? De caída en caída ¿el transporte, los peajes, el combustible? todos por lo menos han triplicado sus precios ¿los alimentos? Sólo en 2018 han aumentado un 60% ¿viviendas? Ni una ¿Escuelas? ¡No sólo no hicieron ni una sino que cerraron muchas y desfinanciaron miles! ¿Hospitales? Cero ¿la inflación? La duplicaron ¿La deuda externa? Record histórico de toma de deuda, con festival de bonos especulativos y prestamos FMI ¿Fuga de capitales? Record ¿generación de empleo? 200 mil puestos destruidos. Y así se puede seguir. ¡Y por poco no han entregado las Malvinas! Aunque lo deben tener en carpeta. E hilando más fino, Sr. Benedetti, el gobierno neoliberal motorizó el 2×1 para genocidas, reprimió ferozmente la protesta social, y amparan ¡explícitamente a las fuerzas de seguridad en el gatillo fácil!

Lo cierto es que no tengo ninguna duda de que usted y su espacio prefieren hablar de los derechos humanos de la sufrida Venezuela porque es lo que sus asesores de marketing político les indican. Es lo que le sirve a su mezquina campaña electoral. Está claro que prefieren no hablar de la situación de los derechos humanos en esta Argentina de la doctrina Chocobar, de la persecución política a militantes sociales, de presos y presas políticas, de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, del Ara San Juan, de la disolución del Ministerio de Salud, de la desarticulación de las políticas de derechos humanos que investigaban los delitos económico financieros del último golpe genocida de nuestro país. Los derechos humanos, Sr. Benedetti, son posibles en una sociedad inclusiva, con trabajo y justicia social, condiciones que, gracias al proyecto político que usted integra, se violan de manera cada vez más sistemática en nuestro pueblo.

Finalmente, quería aclararle que a esta altura de las circunstancias, lo que nos preocupa de la situación en Venezuela es la posibilidad de injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de los estados nacionales de la región, y su activa decisión de obstruir los caminos de diálogo en los conflictos. Basta echar un vistazo a otras intervenciones norteamericanas en este tipo de conflictos. Algo conocemos de ocupaciones y golpes de estado, y sabemos que la desestabilización y la intervención sólo acarrean más miseria, violencia y padecimiento para las mayorías; sumado esto a la sustracción de las riquezas en beneficio de minorías.

Aventuro que a usted y a su espacio político les encantaría ser obedientes subordinados de las potencias mundiales. Tienen amplia trayectoria en ello. De hecho ya lo son del FMI. Pero sepa que millones de argentinas y argentinos tenemos dignidad, creemos en la soberanía nacional, en la integración latinoamericana, en la independencia y en la autodeterminación de los pueblos para la resolución de los problemas que aquejan a nuestras sociedades.

Lic. Matías Ayastuy

