Dura respuesta del Camam al bloque de concejales de Cambiemos

Esta mañana, los jubilados nucleados en el Consejo Asesor Municipal del Adulto Mayor (Camam) volvieron a marchar hacia la oficina del PAMI. En el lugar hicieron pública la respuesta a la posición adoptada por e bloque opositor ayer, cuando solicitaron la rescisión del convenio con Nativus. “No queremos que nos cuiden, queremos que no nos quiten nuestros derechos, queremos que nos devuelvan los derechos que nos quitaron”, manifestaron.

Ayer el bloque de concejales de Cambiemos envió una carta al director Ejecutivo del PAMI, Sergio Cassinotti, para solicitarle la rescisión del contrato que la obra social mantiene con la firma Nativus, responsable de brindar el servicio a buena parte de los afiliados de la ciudad.

“Nos dirigimos a usted a los fines de solicitarle en forma inmediata tenga bien la revocación del convenio suscripto con la empresa Nativus S.R.L., en fecha 01/11/2017, en esta ciudad”, expresa el documento al que accedió ElDía. El documento completo: AQUÍ

La respuesta de los afiliados no se hizo esperar.

El comunicado del Camam:

Respuesta a la jugada política del bloque de concejales de Cambiemos

En el día del ayer, en el Diario el Día de Gualeguaychú publica que dichos concejales enviaron una nota al Sr Interventor Nacional del P.A.M.I

En ella solicitan la rescisión del contrato con la empresa Nativus, denunciando el incumplimiento de la prestadora del servicio de salud en la ciudad y reclamando la baja del contrato de la misma.

Pero fíjense que mismo manual, los concejales de cambiemos y el gobierno nacional:

Sr Casinotti, un día antes de asumir como interventor del P.A.M.I Nacional vende sus acciones de Nativus de la que era dueño y fundador.

Los concejales de Cambiemos, un día antes de esta 4ta marcha hacen público este pedido; después de haber festejado el contrato, después de un año de criticar nuestros reclamos, nunca participaron acompañándonos y hostigaron continuamente al responsable del Área del adulto mayor cuyo pecado es estar al lado nuestro en todo momento.

Pero fíjense compañeros que mismo manual:

La gobernadora de Bs As. Les dice a los maestros que si son Kirchneristas que lo digan como contra propuesta a sus reclamos.

Pero que mismo manual, como respuesta a nuestros reclamos, también escuchamos las mismas palabras.

El gobierno nacional nos dice que nos está cuidando, pero al mismo tiempo sugiere que la gente le pide que saque las jubilaciones otorgadas por las justas y reivindicativas jubilaciones por moratorias.

No queremos que nos cuiden, queremos que no nos quiten nuestros derechos, queremos que nos devuelvan los derechos que nos quitaron.