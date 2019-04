Durán Barba: “En el concurso de los menos malos, claramente ganamos”

El consultor de Macri indicó, que entre los votantes indecisos, el 45% dice que nunca votaría a la ex presidenta Cristina Kirchner, mientras que un 35% dice que nunca votaría por el actual mandatario.

Jaime Durán Barba, consultor del presidente Mauricio Macri, admitió que en el país “hay mucha preocupación por la economía”, lo que “está perjudicando” al Gobierno nacional, pero confió en que el jefe de Estado logrará la reelección.

“En el concurso de los menos malos, claramente ganamos”, confió Durán Barba, quien señaló: “Estoy con Mauricio Macri desde 2004 y siempre” el partido del Presidente se impuso en comicios.

En delcaraciones a la agencia Bloomberg, el consultor se negó a proporcionar las cifras de las encuestas que realiza el gobierno nacional, aunque indicó que entre los votantes indecisos, el 45% dice que nunca votaría a la ex presidenta Cristina Kirchner, mientras que un 35% dice que nunca votaría por el actual mandatario.

“Las encuestas no son una bola de cristal, son una forma de entender qué es lo que inquieta a la gente, qué es lo que sueña, qué es lo que piensa”, dijo. Y aseguró que “las personas que creen que Cristina Fernández no va a ser candidata están locas”. Al tiempo que agregó: “Es imposible. No soy su partidario, está claro, pero es una política con enorme capacidad”.

Macri cierra una semana turbulenta

El Presidente concluye la semana de trabajo con reuniones en la Quinta Residencial de Olivos, entre ellas una con el senador estadounidense del partido Republicano Rick Scott.

La jornada arrancará a las 11 con un habitual encuentro de Macri con su Gabinete Nacional, mientras que a las 12:30 hará lo propio con Scott.

En tanto, a las 15:30 encabezará, también en Olivos, un encuentro de la Mesa de Vaca Muerta.

Macri viene de suspender la agenda oficial que tenía para este jueves, debido a la disparada récord del riesgo país y el dólar, ya que prefirió quedarse en la Casa Rosada y analizar esa situación en privado, junto a algunos colaboradores.