Echandi criticó a la Multisectorial y lo tildaron de “déspota y persona no grata”

El concejal de Cambiemos apuntó directamente contra el titular del área de Deportes Municipal, Adrián Romani. Lo acusó de organizar “marchas en contra del Gobierno Nacional”. Los vecinos lo cruzaron fuertemente y lo trataron de “irresponsable y déspota”.

Pablo Echandi, uno de los concejales de Cambiemos utilizó su Instagram para criticar la carrera de postas realizada por la Multisectorial de Gualeguaychú. La movilización fue el jueves pasado, donde un grupo de vecinos corrieron más de 12 kilómetros llevando distintas consignas a favor de los derechos de los jubilados, la educación y algunas críticas al gobierno de Mauricio Macri.

El edil acusó a Adrián Romani, responsable del área de Deportes Municipal de haber sido el organizador del encuentro y aseguró que “no le pagamos el sueldo para organizar marchas contra el gobierno nacional”.

La respuesta no se hizo esperar y vino también a través de las redes sociales. Esta vez fueron los vecinos del Barrio La Cuchilla quienes expresaron: “De parte de todos los vecinos de La Cuchilla y zona norte, le decimos a Pablo Echandi (concejal de Cambiemos), atrevido, irresponsable, déspota, así como todo su partido. Para todo nuestro barrio son personas no gratas”.

“Usted es un atrevido, usted nunca estuvo más de dos horas en nuestro barrio, mucho menos sabe cómo vivimos por culpa de las medidas de ajuste del partido al que usted pertenece, ¿le sorprende gente con pancartas?”, preguntaron.

“Nosotros reclamamos porque nuestros hijos no tienen para comer y seguro que a usted no le falta nada. Nosotros reclamamos porque ni los remedios podemos comprar. Nosotros reclamamos porque el sueldo no alcanza. Nosotros reclamamos porque nos quedamos sin trabajo”, manifestaron y cerraron: “Nadie nos dirigió. Somos vecinos de todo Gualeguaychú que la pasamos mal y la gente que se sumó es porque tiene sensibilidad; no como usted que no sabe lo que es pasarla mal… Echandi persona no grata en el norte”, concluyeron