Echandi sobre Piaggio: “No habló de las promesas incumplidas”

El concejal de Cambiemos Gualeguaychú, Pablo Echandi, catalogó el discurso del intendente Martín Piaggio en el marco del inicio de las Sesiones Ordinarias del H.C.D. como “un acto de campaña” y agregó que “hubo omisiones importantes que encubren las enormes falencias de esta gestión y en dos horas de discurso no existió una sola autocrítica, actitud de soberbia propia del kirchnerismo”, criticó.

“Piaggio ha faltado a la verdad en muchos temas. Habla de la resolución del tema de agua potable a partir de comprar generadores pero basta con ir a distintos barrios para ver que sigue saliendo un hilo de agua barrosa. Y respecto de la planta de efluentes cloacales estuvieron tres años para comenzar a sacar los barros de las piletas y tiramos la materia fecal al río. También se enmascaró la enorme y gravísima precarización laboral que sufren los cooperativistas que trabajan como empleados municipales encubiertos, entre otras cuestiones”, detalló.

Para Echandi, “anunció obras para toda la ciudad, muchas de las cuales ya las había prometido hace tres años. Basta con mirar los folletos de campaña del 2015 para darnos cuenta que no cumplieron casi nada. Se dedicó a prometer y no habló de las promesas incumplidas. Y si bien está bueno pensar en las grandes obras, que dicho sea de paso esta gobierno no hizo ni una, no se mejoró el día a día de la gente. Habló de mil cuadras mejoradas. Eso genera una mezcla de risa y enojo. Las calles de la ciudad están destruidas y nunca fueron prioridad”, opinó.

El concejal de Cambiemos explicó que “además, las pocas cuadras pavimentadas o mejoradas fueron por el esfuerzo del vecino quienes las pagaron a través del sistema de consorcios. Y las escasas obras que se jactan de haber realizado con fondos municipales fueron costeadas a partir de aumentos siderales en las tasas, hoy las más caras de la provincia”, indicó, al tiempo que dijo que “habló de importantes aumentos salariales a los empleados municipales pero se olvidó de decir que ese aumento está atado al incremento de las tasas, o sea que lo pagan todos los contribuyentes”, recordó.

Por último remarcó que “es difícil corregir los errores si no se los reconoce. El Ecoparque funciona mal, se sigue enterrando la mayoría de la basura y nada se hace al respecto; reivindicó el rumbo turístico cuando sabemos que se desprotege al privado que apuesta por la ciudad y el fin de semana largo es un claro ejemplo; habló del diálogo con las instituciones y si algo ha tenido esta gestión es falta de consensos. Lo mismo sucede con la falta de gestión, ciudades del mismo signo político como Concepción del Uruguay y Concordia han conseguido muchísimo más que Gualeguaychú en estos tres años y tampoco hacen la autocrítica”, finalizó.