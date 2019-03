“Ecovuelto”: en Mendoza entregan semillas de hortalizas cuando no hay monedas

Es una respuesta ecológica a la falta de dinero. La propuesta tuvo aceptación en la comunidad.

“Ecovuelto” es una respuesta ecológica a la falta de monedas y que consiste en entregar como vuelto pequeños sobres triangulares con un tipo de semilla de hortalizas.

La modalidad toma fuerza en Mendoza. El comerciante adquiere los envases y les da el valor que desee al momento de dar cambio. Actualmente, en la provincia, varios locales se sumaron a esta tendencia.

El emprendimiento comenzó en febrero y deja un margen muy bajo de ganancia ya que Leandro Bompadre (el idador) debe cubrir costos de: trabajos de diseño, mano de obra, combustible y tiempo.

Bompadre está convencido de que su propuesta es una buena alternativa al faltante de monedas y encuentra motivación en los comentarios de quienes se sumaron a su idea y en el apoyo y ayuda de su familia.

Leandro estudia Diseño Gráfico en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y su carrera y el estilo de vida que aprendió en su hogar, lo ayudaron a idear esta propuesta. “En la facultad nos enseñan a detectar un problema y encontrar una solución a través del diseño. Por otro lado, en mi casa tenemos huerta orgánica y la verdad es que siempre me gustó mucho, así fue como se me ocurrió Ecovuelto y la respuesta ha sido muy buena. Cuando regreso a los comercios que se sumaron siempre me devuelven comentarios positivos”, expresó el joven.

Fuente: Sitio Andino – El Ciudadano – redes sociales