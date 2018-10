Efluentes cloacales: Los emprendimientos ribereños deberán adecuar sus sistemas

Tendrán tiempo de hacerlo hasta el 20 de noviembre y será necesario para ser habilitados de cara a la nueva temporada de verano. La medida incluye a todos los establecimientos comerciales y turísticos de Camino de la Costa, Península, Parque Unzué e Isla Libertad.

Las condiciones son estipuladas a través de la ordenanza Nº 12.173/2017, de sistemas alternativos de efluentes cloacales al río Gualeguaychú.

La directora de Ambiente, Susana Villamonte, explicó que “el objetivo es sanear nuestro río. Hemos promovido instancias de capacitación con los vecinos de las zonas ribereñas, con el objetivo de promover la adopción de sistemas alternativos de tratamiento de efluentes cloacales”.

A partir de la normativa vigente, todo inmueble que no cuente con factibilidad técnica para la conexión a la red cloacal municipal deberá poseer un sistema de tratamiento de efluentes cloacales alternativo. En este sentido, de cara a la temporada de verano se exige a todos los emprendimientos comerciales de Camino de la Costa, Península, Isla Libertad y Parque Unzué la adecuación de los sistemas. “Aquellos que para el próximo 20 de noviembre no hayan integrado sistemas alternativos no contarán con aprobación del trámite para habilitación”. agregó Villamonte.

En tanto, desde el Municipio recordaron que durante el 2017 se brindaron 3 jornadas de capacitaciones teórico-prácticas sobre sistemas de tratamiento alternativos y ambientalmente sustentables, dictadas en forma gratuita en el mes de agosto por capacitadores del INTI, tras gestiones de la dirección de Ambiente Municipal. En las mismas participaron 114 personas entre los que se encontraban maestros mayores de obra, constructores y ciudadanos en general.

Para consultas, tanto de propietarios de emprendimientos comerciales como de vecinos sobre este tema, deberán comunicarse al teléfono 42-8820 o al correo electrónico ambiente@gualeguaychu.gov.ar