“El 2 de enero Gualeguaychú puede quedarse sin transporte público”

El empresario Ricardo Delcausse advirtió que si el boleto no aumenta a 22 pesos, los colectivos urbanos no saldrán a la calle. Manifestó estar cansado de efectuar reclamos y no obtener respuestas y comentó que en Santiago del Estero hace quince días que el servicio no se presta.

El transportista aseguró que con la quita del subsidio nacional, el gasoil que “hasta el momento estamos pagando entre 11 y 12 pesos pasaría a 38, es decir un 200% más”. “Lo que recaudamos en una jornada tenemos que destinarlo a cargar y pagar el combustible para salir al otro día”, expresó.

Además, ejemplificó diciendo que el “hipotético caso que salgamos el 2 de enero, todo lo recaudado será para echar combustible el 3 y así es imposible trabajar”, resaltó.

Delcausse recordó que el segundo día del 2019 se “terminan los subsidios en efectivo y en gasoil que otorgaba el gobierno nacional, que en nuestro caso significa dejar de percibir 1.800.000 pesos mensuales, algo que para la empresa es inviable desde todo punto de vista”. Si la situación de hoy la “trasladamos al 2 de enero, no nos queda otra que parar la empresa”. Acotó que el “mismo camino tomaría Santa Rita”. Consultado por lo que podría llegar a hacer el “Verde”, señaló que no tenía “precisiones de lo que iban a hacer los propietarios”.

Comentó que en el interior del país, salvo Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, pararía el transporte porque las “condiciones no están dadas para salir a la calle”.

Aseguró que los transportistas no están en “condiciones de absorber ningún peso”. Sobre el subsidio que abonaba Nación, indicó que de un cincuenta por ciento del mismo se haría cargo la provincia, un 25% Nación, aclarando que las ciudades que tienen SUBE- Gualeguaychú y Paraná en la provincia-, los intendentes, en este caso Martín Piaggio, tienen que ir a negociar a Buenos Aires ese porcentaje. Ahí estamos en un 75%, en tanto que el 25 restante va por tarifa que es lo que estamos peleando y por eso estoy en el Concejo Deliberante” destacó en un pasaje de la charla con ElDía.

Contó que los contadores de la empresa “dialogaron con sus pares del municipio, particularmente con el Secretario de Hacienda, Santiago Irigoyen, con quien llegaron a un acuerdo, pero hasta el momento no hemos tenido una respuesta de parte de las autoridades, y como siempre quedamos parea lo último”. Advirtió que de no darse una reunión, llegar a un “acuerdo razonable, Gualeguaychú, se quedaría sin transporte”.

En cuanto al convenio Provincia-Nación indicó que hoy se “firmaría el acuerdo por el cual el Gobierno Nacional le giraría fondos a la Provincia, para que esta se haga cargo del 50% de los subsidios que tenemos hasta el momento”. A eso habría que sumarle lo que negocie el municipio quedando un 25% que el Intendente Martín Piaggio dijo que no va a aportar, quedando claro que ese porcentaje tendrá que ser “trasladado a la tarifa. De esa manera redondearíamos el subsidio que contamos al presente”.

Aclaró que en caso de no arribarse a un acuerdo se “pararía porque no nos queda otra opción. No es una cuestión de ver quién le dobla el brazo a quién. Es algo económico, debido a que el 2019 arrancará con números negativos”.

Dijo que “los tiempos para tratar temas de extrema urgencia en el municipio son muy lentos y el 2019 está muy cerca”, razón que me lleva a decir que el “2 de enero, como van las cosas, no habría transporte urbano, quedando miles de personas sin un servicio esencial”.

Comentó que en el Concejo Deliberante se están tratando temas de importancia, pero el “nuestro no está en el orden del día”, especificó y advirtió que si lo “piensan tratar en marzo será con otra empresa, porque las que estamos en el ruedo seguramente estemos fundidas si no se revierte la situación”.