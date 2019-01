El 29 arranca la  Copa Ciudad de Gualeguaychú y el 21 se define el formato del fútbol departamental

El lunes por la noche se llevó a cabo la primera reunión en la liga departamental de fútbol. Se trataron temas relacionados al inicio de la Copa Ciudad de Gualeguaychú y al formato que tendrá al fútbol local. Algunos delegados plantearon la posibilidad de jugar un torneo único, en tanto que otros quieren que el local se mantenga en dos divisionales como hasta el momento.

En el inicio de la primera reunión de tablas, el presidente Emiliano Zapata señaló que en este año que se inicia “ tenemos que estar más unidos que nunca y que nadie está exento de cometer errores, tanto desde la función ejecutiva como desde los clubes, pero si laburamos codo a codo podemos solucionar las falencias que se vayan presentando”. Recordó que asumió en “circunstancias no deseadas por el fallecimiento de Abel Martínez Garbino”. Agregó que se tuvo que “adaptar al difícil momento, y junto al resto de los integrantes del ejecutivo de la liga hacer las cosas de la mejor manera posible”. En otro punto de su alocución destacó que la “Liga no es de los dirigentes que ocasionalmente nos toca estar a cargó, sino de los 19 clubes que la conforman”.

Por otra parte, lamentó que “Gualeguaychú no tenga representantes en el Torneo Amateur Regional, pero entiendo perfectamente que Deportivo y Juventud Urdinarrain desistieran de hacerlo por razones económicas en un torneo que es un cachetazo al fútbol del interior”. Agregó que los clubes de Urdinarrain tomaron, a su entender, el “camino correcto que es el de no empeñarse”.

Fortunato Spiazzi, delegado vitalicio de Juventud Urdinarrain, pidió la palabra y dijo que probablemente a la gente le “cueste entender que el departamento no tenga representantes”, pero no “nos quedó otra alternativa que bajarnos. Sacamos todas las cuentas posibles y no había manera de afrontar el torneo. Tenemos un dolor inmenso por no hacerlo, pero primó la lógica”. Finalmente, indicó que “costó que los jugadores entendieran el mensaje”.

Copa Ciudad de Gualeguaychú

Dará inicio el 29 de Enero como estaba previsto con los torneos masculino y femenino que jugarán por separado. Zapata adelantó que el lunes 14, Adrián Romani, director de Deportes Municipal, estará en la segunda reunión del año y que probablemente, el próximo lunes, se conformen las zonas y se fixture la copa. Para dicha reunión fue invitada la comisión de fútbol femenino de la liga departamental.

Torneo Provincial y de Selecciones

Los clubes Juventud Unida y Juventud Urdinarrain disputarán el provincial en categoría Sub-17; mientras que a nivel selecciones lo hará el Sub-15.

Pases

Los interligas tendrán un costo de $600; mientras que los locales pasaron a tener un valor de $200.

Arancel de Cancha

Los propietarios de cancha deberán enviar una nota a la secretaría de la Liga indicando cuanto piensan cobrar por el alquiler explicó Luis Cabeza, secretario de la liga departamental quien agregó que la misma “tendrá facultades para mandar un partido a la cancha que quede libre, en caso de ser necesario”.

Por otra parte indicó que “todos los clubes tienen responsabilidad, más allá de que tengan cancha, en el Estadio Municipal”. Y el que “haga las veces de local deberá costear los gastos de corte de césped, marcado de la cancha y limpieza del estadio”. Agregó que resulta imposible fijar “un valor de alquiler en el estadio por el proceso inflacionario que sufre el país”. Indicó que “ hoy con 3000 pesos no se cubren los costos de apertura del estadio”.

Bienvenida

La que se le dio al Club La Ribera que se suma a la Liga con sus planteles de primera y sub-20, además de las categorías en las que participa en el Infantil. Cabe destacar que el “Tricolor” abonará 150.000 pesos para sumarse con la primera y que ese dinero “será destinado a ampliar la infraestructura de las oficinas de la liga”, dijo Zapata, quien agregó que es de “suma necesidad contar con una oficina más y de esa manera tratar temas que hacen a la marcha del fútbol con mayor tranquilidad”.

Torneo único

Marcelo Aguilar, delegado de Sporting, mocionó que se juegue un torneo Único, conformado por clubes de las Divisiones A y B. La moción fue acompañada por el recientemente ascendido Unión del Suburbio. El presidente, Sebastián Rajoy, indicó que “cuando se jugaron torneos largos los clubes más chicos tuvimos un mayor protagonismo” y recordó el torneo alcanzado por el de “Villa María” en el 2005. Agregó que podríamos “jugar con los rivales de siempre como Pueblo Nuevo que hoy está en el ascenso y recaudar algo más”.

Por su parte, los delegados de Black River y La Vencedora rechazaron la propuesta manifestando que se tiene que “mantener la división A y B como hasta el momento”.

En definitiva, el debate, para saber cómo se juega se trasladó para el lunes 21 del corriente mes.