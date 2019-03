El abogado de Riganti pide que se revea la acusación y la Fiscalía quiere ir a juicio

El martes se realizó una audiencia ante el juez de Garantías, Tobías Podestá, de control de la acusación de la causa en la que están imputados el ex intendente Raúl Riganti y tres de sus colaboradores, además del empresario que realizó el asfaltado de las 14 polémicas cuadras en Larroque.

Carlos Riera

El Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú tiene todo listo para ir a juicio, pero los abogados defensores han presentado una y otra vez planteos que han originado retrasos e impedido que esta causa pase a la órbita del Tribunal de Juicios para un debate oral y público.

El último encuentro se realizó el martes y se prolongó hasta la noche. Fue una audiencia de control de la acusación, donde las partes acusadas revisan la carga probativa en su contra y formalizan planteos al Juez de garantías para que sea este quien resuelva. En limpio: aducen que la acusación no está bien formulada y piden que el fiscal Lisandro Beherán haga una nueva imputación.

Daniel Garbino, que representa al ex intendente de Larroque Raúl Riganti, y a los ex secretarios de Gobierno Leonardo Hassell y de Obras Públicas Juan Carlos Rochelle; Fabián Otarán que defiende al ex secretario de Hacienda Norberto Marchesini; y Miguel Cullen, que representa al directivo de la empresa OIC S.A. Néstor Hereñú, fueron quienes plantearon la nulidad de la imputación de la Fiscalía porque alegan que los hechos por cuales se los acusa no son claros, no están bien descriptos y no está definido el rol de cada uno.

El fiscal Beherán, que tiene bien estudiada la causa desde el 2016, tiene una opinión diferente al resto de sus colegas. Cree que la causa debe continuar y elevarse a juicio, pero será materia del juez de Garantías, Tobías Podestá, decidir tras el cuarto intermedio que se dictó hasta la semana próxima, si da curso a las presentaciones de los defensores y prolongar aún más esta etapa intermedia o si se inclina por la elevación a juicio.

Raúl Riganti, actual Diputado que reemplazó a Juan José Bahillo en la Cámara provincial, está imputado de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

El ex Intendente y sus colaboradores de gobierno están en el centro de una investigación por el sobreprecio de una obra de asfaltado en Larroque cuando estaba al frente de la Municipalidad. Se discute la obra de pavimentación de 14 cuadras por la que se pagó 13 millones de pesos. El sobreprecio que denunció el actual Intendente, Darío Benedetti, sería entre un 100 y un 150 por ciento, y se habría facturado cordones cuneta y badenes construidos por anteriores administraciones municipales.

En detalle

En mayo del 2015, Riganti celebró un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo y Vivienda de la Nación dependiente del Ministerio de Planificación General, para la construcción de 14 cuadras de pavimento por un monto de 21,6 millones de pesos.

La denuncia de Benedetti relata que mediante una resolución del presidente del Concejo Deliberante, y sin aprobación del cuerpo legislativo, Riganti evitó llamar a una licitación pública, en contra de lo que determina la ordenanza de compras del municipio, y otorgó la obra mediante un simple concurso de precios. Curiosamente, no se convocó para ello a ninguna empresa de la zona y a ninguna de las firmas registradas en el listado de proveedores del municipio.

Riganti invitó a cotizar a OIC S.A, (con sede en la Ruta 18, kilómetro 11.5, San Benito, departamento Paraná); a Szczech Néstor Iván, domiciliada en Pedraza 580 de Paraná; y a L y Construcciones SA, también de Paraná. Sin embargo, las planillas de cómputo y presupuesto fueron envidas sólo a las dos primeras. Ambas hicieron una oferta similar, superior a los 21 millones, aunque OIC SA fue la más económica.

La idea de que todo el concurso no fue más que una puesta en escena se refuerza con un dato llamativo que aporta la auditoría: OIC SA contrató el seguro de caución por mantenimiento de oferta el 17 de abril de 2015, esto es, 54 días antes del dictado del decreto que llamó a concurso de precios y fijó el presupuesto oficial. En otras palabras, OIC SA estaba en conocimiento, ya el 17 de abril de 2015, que la Municipalidad de Larroque convocaría el 11 de junio de 2015 a un concurso de precios para la construcción de 14 cuadras de asfalto con un presupuesto oficial de 21.645.121,95, para así contratar un seguro de caución de mantenimiento de oferta del 1% exacto calculado sobre dicho presupuesto.