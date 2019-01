El actor que hizo del Potro Rodrigo fue denunciado por violencia de género

Rodrigo Romero fue acusado por Macarena Vega, su ex pareja. Al parecer hubo golpes, armas y amenazas.

¿La realidad superó a la ficción? Rodrigo Romero (30), el albañil cordobés que personificó a Rodrigo Bueno en la película El Potro, lo mejor del amor, fue denunciado esta semana por su ex mujer Macarena Vega, por violencia de género.

La primicia la dio a conocer Ángel de Brito. “Golpes, amenazas de muerte y un último episodio muy violento en estas últimas horas”, comenzó diciendo el periodista al abrir este martes su programa Los ángeles de la mañana.

De acuerdo a las palabras del conductor, la denuncia fue ratificada en el Ministerio Público y Fiscal de Córdoba este lunes y por eso se dispuso una restricción perimetral para el devenido actor que “vive en Almagro” pero viaja a Córdoba permanentemente para ver a sus hijos.

La joven, con quien Romero estuvo 6 años en pareja y se separaron hace un año, dijo en su declaración que su ex la llamó y le dijo que iba a llevar a su hijo, quien había pasado unos días junto a él en Buenos Aires.

Entonces, siempre según la demanda que De Brito leyó al aire, Rodrigo llegó e invitó a Macarena al auto para ir a hablar.

“Ella le dijo que no. Él se tocó la cintura como si tuviera un arma. La agarró del brazo, la hizo sentar en la vereda: ‘Siempre me arruinás todo, te voy a matar, el más chico no es hijo mío’, le dijo. La tiró al suelo y comenzó a ahorcarla. Luego le pegó piñas en la cara y la volvió a ahorcar. Le dijo: ‘Hija de puta, vos me vas a cagar denunciando. Te voy a matar'”, relató el periodista al aire.

Además, en la demanda, la mujer dijo que un hombre que pasaba por allí la ayudó y pudo liberarse de él. En tanto, ratificó que su ex suegra, es decir la mamá del actor, estaba en la esquina mirando todo y que en determinado momento le dijo a su hija que “la deje”.

Cabe destacar que en la película de El Potro a Romero le tocó realizar varias escenas de violencia para con las mujeres.

Asimismo, durante el rodaje del film, él inició un intenso amorío con Jimena Barón (31), actriz que se puso en la piel de Marixa Balli (49), que finalmente terminó al cabo de varios meses.

“Estamos los dos en momentos importantes, con mucho laburo. Él es cordobés, ni siquiera es actor, y va a estrenar una peli, en la que la rompe. Hace un laburo magistral. Y nos costaba acompañarnos. Esta es una profesión de tiempos difíciles. Yo me voy de gira, en la semana estoy acá, y él estaba con sus horarios. Siento que cada uno tiene que estar solo”, describió la también cantante en ese momento.