El acusado de violar y embarazar a una adolescente quedó preso con preventiva

La fiscal Martina Cedrés lo requirió y el juez de Garantías, Tobías Podestá, lo aceptó. Osvaldo Matías Martínez permanecerá detenido con prisión preventiva por 90 días. Se presume que continuará en esta situación hasta llegar a un juicio oral y público.

El hombre de 32 años que fue intensamente buscado desde fines de enero, se presentó el viernes por la noche en la Jefatura Departamental para quedar a derecho. No fue una iniciativa propia, sino de su abogado, Víctor Rebossio, el mismo que se hizo célebremente conocido por defender a Nahir Galarza en los albores de la causa Pastorizzo.

Martínez fue denunciado el 22 de enero por su pareja, madre de la víctima. Esta mujer con la que convivió durante 13 años, formalizó una familia y con la cual tuvo dos hijos de 11 y 8 años, fue quien lo denunció por haber abusado y embarazado a su hija de 16 años.

Apenas la mujer conoció de boca de su propia hija lo que había sufrido a manos de su padrastro, Martínez desapareció. Lo único que se supo fue que se internó en el monte, en la zona norte de la ciudad, aguas arriba del río Gualeguaychú, y prácticamente no se supo más nada hasta el sábado por la noche.

Se estuvo muy cerca de atraparlo el mediodía del 7 de febrero, cuando un móvil que recorría el camino de la Península, en el punto noreste de Gualeguaychú, divisó a Martínez, pero este hombre reaccionó a tiempo y en su huida cruzó a nado el río Gualeguaychú.

Los policías irradiaron inmediatamente la situación y un móvil trató de interceptarlo del otro lado, pero el delincuente logró perderse entre la vegetación. Se montó un operativo, que contó con el rastrillaje con perros y una embarcación recorría por el agua toda la costa, pero no se pudo localizarlo.

Básicamente se entregó porque ya no podía seguir evadiendo la Justicia. Además no tenía los medios económicos para seguir prófugo. Se había guarecido en el monte y allí vivía, con muy pocos recursos. “Salió con lo que tenía puesto”, fue lo que había dicho su ex pareja tras conocer la noticia de boca de su propia hija.

Martínez se entregó el sábado cerca de las 19.30 e inmediatamente quedó detenido, alojado en la Jefatura. Menos de 24 horas después, la fiscal Cedrés le tomó declaración indagatoria y le requirió al Juzgado de garantías que adopte una medida preventiva porque existía la posibilidad de una fuga o de tratar de entorpecer la investigación queriendo tener algún tipo de contacto con la víctima o su madre.

Cedrés ya tiene prácticamente lista la Investigación Penal Preparatoria, sólo resta la realización de la pericia de ADN – antes no se pudo realizar porque Martínez estaba prófugo – que será clave para determinar la materialidad del hecho. Luego de ello se podrá requerir la elevación del Legajo a la órbita del Tribunal Penal para disponer de una fecha para el juicio por el delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por la condición de conviviente”.