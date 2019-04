El árbitro del partido de Boca recibió críticas por un gran gesto

Diego Haro tuvo un gesto emotivo con Matías, un hincha xeneize con Síndrome de Down. “Me tuve que hacer fuerte para no retirarme del campo de juego con lágrimas en los ojos”, contó.

Diego Haro, el árbitro peruano de la victoria de Boca por 4-0 sobre Jorge Wilstermann en la Copa Libertadores, fue protagonista de una foto viral en la que se lo ve mientras regala una amarilla y una roja a la platea de La Bombonera. Por eso, explicó la situación.

“Antes del partido vi a un chico con Síndrome de Down que se llamaba Matías, que le pedía la camiseta a los jugadores y con total inocencia también nos saludó. Nos acercamos y su madre nos pidió las tarjetas”, relató el juez peruano en declaraciones radiales.

“Después del partido rompí el protocolo y me acerqué. Me tuve que hacer fuerte para no retirarme del campo de juego con lágrimas en los ojos. Agradezco a la vida haber conocido a Matías”, agregó.