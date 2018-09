El asaltante de la agencia de quiniela pasará 15 días con arresto domiciliario

Así lo dispuso hoy el juez de Garantías Tobías Podestá, tras una solicitud del fiscal Martín Gil para que le concediera la prisión preventiva. El Magistrado entendió que no había riesgo procesal y que cualquier situación perniciosa para la investigación podía ser remediada con un arresto domiciliario.

Podestá argumentó que no era necesaria una medida tan gravosa como la prisión preventiva y en su lugar dictó el arresto domiciliario sólo por dos semanas, pero adelantó que una vez finalizado eses tiempo, e independientemente que el Fiscal solicite una prórroga, el imputado deberá cumplir durante 40 días con medidas de coerción, como ser no acercarse a la víctima ni a su lugar de trabajo, y no mantener ningún tipo de contacto con ella.

El hecho se produjo el miércoles al mediodía en la agencia de quiniela situada en Gervasio Méndez y Pasteur. El delincuente de 21 años ingresó al local aprovechando que la mujer había quedado sola. “Mi esposo había ido a retirar la libreta de mi hija a la escuela”, contó Mariela a ElDía, la víctima de 51 años que fue apuntada con un arma de fuego.

El joven le dijo que se trataba de un asalto y la amenazó con un arma de fuego. Ella extendió su mano a la caja registradora y le dio lo que había dentro. Luego el delincuente la obligó a tirarse al piso y tras ello tomó unos paquetes de cigarrillos y escapó.

En su huida fue advertido por un vecino, que lo reconoció y aportó todos sus datos a la Policía cuando arribó al lugar. Minutos después se realizó un procedimiento a sólo tres cuadras de la quiniela, en Virreinato del Rio de la Plata y Gervasio Méndez. Allí se lo aprehendió y se secuestró un arma de fuego de fabricación casera y los paquetes de cigarrillos que descartó cuando arribó el patrullero.

Posteriormente se realizó un allanamiento en la vivienda del delincuente y se recuperó parte del dinero sustraído. Además se secuestró cartuchería y prendas de vestir que guardan relación con la causa.