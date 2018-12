El balance de año en 11 frases del intendente Martín Piaggio

El intendente Martín Piaggio visitó el programa Viene con Yapa en Radio Cero y realizó un repaso por todo lo realizado en 2018. Además completó el balance con el anuncio de proyectos para el próximo año.

1- “Ninguna ciudad costera tiene la planta de efluentes que tiene Gualeguaychú. No poder ponerla a punto para mi era una gran preocupación. Ahora logramos una gran transformación con la quita de barros; ahora estamos en las gestiones de ampliación de esa planta pensando en 60/70 años”.

2- “El Parque Solar se podrá construir en 90 días. Es el único Parque hecho con fondos municipales, que va a tener la mayor producción y cantidad de energía, y además va a ser público”.

3″Casi todos los temas que proponíamos en la campaña del 2015 fueron encarados, resueltos y con creces. Los que fueron surgiendo, les fuimos encontrando soluciones

4 “Mi deseo es empezar a avanzar en la Carta Orgánica. El jueves próximo, con un sector muy fuerte de fuerzas políticas, vamos a empezar a proponer una visión común para hacer la carta Orgánica”.

5- “Todos hemos entendido que la búsqueda la unidad en la provincia es una necesidad. Todos los peronistas lo piensan y es un lema. Hay una necesidad enorme de buscar esta unidad, sobre todo porque el adversario político es Cambiemos”.

6 “Si Unidad Ciudadana me pediría que fuese su candidato deberíamos ver cómo articularlo. La clave es tener un proyecto sincero y franco para los vecinos”.

7 “Uno puede estar convencido de la realidad que plantea el gobierno de Cambiemos, pero hay algo que es real: prometieron una cosa e hicieron otra. Yo en cambio, lo que vine a hacer a Gualeguaychú, mal o bien, se hizo en Gualeguaychú. Los que votaron a Cambiemos lo hicieron porque no iba a haber inflación, porque los trabajadores no iban a pagar Ganancias, porque iban a cuidar a los jubilados, porque no se iban a endeudar internacionalmente”.

8 “Que Gualeguaychú tenga alternativas para las elecciones siempre es positivo. Nosotros estamos preparando un equipo muy sólido y que está en contacto con la gente. Siempre voy a hacer campañas honestas, en contra de nadie. Soy muy vehemente pero siempre con respeto”.

9 “La oposición va a encontrar en mi trabajo, trabajo y trabajo. Mi campaña va a ser limpia y espero lo mismo de los demás. la fuerza política que yo estoy armando tiene apertura y la suma de muchas fuerzas políticas”.

10 “Veo a la gestión de Bordet muy positiva en el marco de lo que fue el país. Cuando hubo recortes siempre salió a gestionar para sostener al trabajador, no echó gente, ordenó la economía provincial. Son puntos fuertes del Gobiernador”.

11 “Los temas ambientales no han alejado con la Provincia. Bordet entiende que yo me debo a los intereses de la mayoría del pueblo de Gualeguaychú. Algunos de estos temas marcamos las diferencias, pero el proyecto político lo vamos a apuntalar juntos”.