El chico que dejó un CV escrito a mano consiguió trabajo

Cuando Carlos se cruzó con Eugenia, “ya llevaba gastado casi un cuaderno completo”, le contó a Infobae por teléfono desde Córdoba. Hace cuatro meses que está sin trabajo y que busca con intensidad. “Esta última semana estuve muy activo, me levantaba pensando que no podía seguir así, pero salía con ganas, me daba motivación”, continúa riéndose como si la situación no le pesara.