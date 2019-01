El Conicet de Diamante no tiene plata ni para poder pagar la luz.

No pueden poner en funcionamiento parte del equipamiento por las tarifas eléctricas. Con una carta pública, cinco de los ocho integrantes del directorio del Conicet denunciaron “la terrible crisis presupuestaria y salarial” que atraviesa el organismo

El director del Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología a la Producción (Cicyttp) de Diamante, Carlos Piña, explicó la grave situación del Conicet local luego de una carta firmada por cinco de los ocho integrantes del directorio del Conicet: “Es una situación realmente tristísima y lamentable”.

“Desde hace tres meses que no tenemos presupuesto para pagar la luz, el gas y los seguros de los autos, por ejemplo”, explicó Piña. En esa línea, agregó: “Hay equipamiento que no podemos poner en funcionamiento porque no podemos afrontar el gasto eléctrico, a pesar de que hemos hecho todos los esfuerzos por bajar el consumo. Y si bien mes a mes veo cómo va bajando, el problema es que la factura viene cada vez más cara producto del aumento de las tarifas”.

Además de lamentar la decisión del Gobierno de eliminar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la misiva expresaron su “tristeza e impotencia” por el deterioro de la capacidad para producir y promover el conocimiento. “De no mediar una ampliación presupuestaria, continuará mermando la capacidad de investigación científica y tecnológica, la razón del ser del Conicet”, advirtieron.

Al respecto, Piña aseguró que "la carta es clara" y si bien en el centro de investigaciones del Conicet que funciona en Diamante no se ha visto afectado "recibiendo sólo el 40 por ciento del presupuesto como en el caso nacional", denunció que "desde hace tres meses que no tenemos presupuesto para pagar la luz, el gas y los seguros de los autos, por ejemplo".

En ese sentido, informó que esos gastos están siendo cubiertos por el Centro Científico Tecnológico (CCT) de Santa Fe, del que tanto la Unidad Ejecutora de Diamante como los otros dos Centros Conicet de Entre Ríos integran. “Es una situación realmente tristísima y lamentable”, dijo.

