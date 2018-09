El cruce entre Chilavert y Alex Caniggia que generó un cambio en Wikipedia

El ex futbolista descalificó a Alexander Caniggia por un video que circuló en Twitter. Por este episodio se editó una definición en la web Wikipedia

A José Luis Chilavert no le cayó muy en gracia que Alexander Caniggia se paseara por las costas de Miami ostentando su viaje en yate y aprovechó su cuenta de Twitter para cruzarlo. El ex arquero firmó un video en el que el hijo del Pájaro habla de high society y les dedica un mensaje a sus seguidores: “Esta es la vida que ustedes no pueden vivir, chúpenla”.

Las imágenes fueron difundidas por el periodista Ángel De Brito y el recado de Chila, dirigido a Alexander, fue: “Igual vas a terminar en el sarcófago de madera descalzo, eres un pepino de mar, sin materia gris”. En cuestión de minutos, el tuit del ex arquero generó una ola de comentarios y réplicas.

Y a las pocas horas, alguien editó la definición del pepino de mar en Wikipedia. La holothuroidea tiene unas 1.400 especies y allí incluyeron a una llamada “Alexcannigiaris pijiforme”, identificada como el biotipo menos inteligente y carente de materia gris.