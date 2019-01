El crudo relato de la novia de Chano sobre la adicción a las drogas del cantante

Elena Roca reveló cómo acompaña la lucha de su pareja. Y contó detalles de la vida íntima del ex líder de Tan Biónica.

La modelo, periodista y ex Miss Mundo Argentina Elena Roca, novia de Chano Charpentier, ofreció una reveladora entrevista en Involucrados donde detalló episodios de la lucha del cantante contra las drogas.

“Él está saliendo de una enfermedad. Yo me considero una mujer sana y estoy totalmente en contra de las drogas”, explicó agregando que puso como condición de la relación que Charpentier se alejara “de todo ese ambiente recontratóxico de gente muy oscura”.

“Le dije ‘yo te voy a ayudar, si vos querés dejarme ayudar'”, agregó admitiendo que hubo momentos que la hicieron dudar en continuar con la pareja.

Así, Roca refirió un episodio en el cual pensó que Charpentier había fallecido. “Él estaba durmiendo, pensé que no respiraba, le toqué la nariz, lo desperté y no reaccionaba. Me desperté llorando y le dije ‘Vos decime dónde tenés la droga, decime dónde tenés esa mierda y la tiro al inodoro’. Y empecé a buscar por todos lados y en un momento me vi llorando en la madrugada con las manos llenas de droga. Yo no fumo ni cigarrillo, para mí fue muy fuerte. La tiré toda al inodoro y le dije ‘esto se acabó'”.

Además, reveló que una noche hasta llegó a amenazar a un vendedor de estupefacientes que se presentó en la casa. “Le dije ‘Yo soy periodista, hijo de puta, te voy a mandar a toda la policía y voy a averiguar quién sos’. Está matando al amor de mi vida. Yo soy una mujer sumamente tranquila, pero ahí querés salvar a la persona que tenés a tu lado”, rememoró.

Roca también defendió a Chano de las acusaciones de violencia de género de su ex, la también cantante Militta Bora asegurando que “es sumamente bueno” y la trata “como una reina”.