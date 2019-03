El día que la política cierre su propia grieta volveremos a creer en ella

Fue el día de los contrastes. El Indec clavó la desocupación en 9,1%, lo que implica que dos millones largos de argentinos tienen serios problemas de empleo. Y Bonadío clavó la aceptación de un tal Manzanares como arrepentido en el escándalo de los cuadernos, al mismo tiempo que se ‘conocían’ detalles insólitos de su declaración de ‘nuevos principios’.

Jorge Barroetaveña

Es que así será esta bendita campaña que se avecina. Irá de banda a banda, sin términos medios. Habrá que soportar que se usen las sandalias con el combo medias de Roberto Lavagna o a Tinelli que amaga y amaga y no se decide a largarse. O a la Corte metiendo mano en Río Negro y La Rioja para impedir reelecciones. O a los inefables Rodríguez Saá que se están tirando los platos por la cabeza en San Luis. El Alberto quiere saber qué hizo su hermano con 14 millones de pesos del partido. Como lo que le contesta no es claro, directamente lo echó.

El Presidente que arenga a su equipo (aquel que era el mejor de los últimos 50 años) y parece más enojado con la realidad antes que con él mismo. Y Cristina que decide hacer pública la historia clínica de su hija para evita que sigan las ‘suspicacias’ sobre lo que le pasa a Florencia. Estaría bueno igual que diga adónde fue a parar la plata de la que habla Manzanares, ya que su secretario Muñoz se llevó el secreto a la tumba. El secretó sí, porque la plata no podía.

En este tembladeral político la realidad se cuela por todos lados. La desocupación afecta a más de dos millones de argentinos, la inflación podría acercarse al 4% en marzo y el Banco Central que ya no sabe cómo hacer para evitar las fluctuaciones del dólar. Más plata del fondo, tasas estratosféricas pero falta lo más importante: confianza.

No lo dice pero actúa como tal. Roberto Lavagna ya recorre el país como virtual candidato presidencial. En un puñado de horas estuvo con Juan Schiaretti en Córdoba, lanzó filípicas desde la famosa Fundación Mediterránea (la que parió a Domingo Cavallo), almorzó con Tinelli y charlaron de su participación en el Bailando y recibió a Ricardo Alfonsín y el enojo de los radicales que no quieren saber nada con Cambiemos. Mientras tanto, algunos dirigentes ya se anotan para acompañarlo de vice, lo que demuestra hasta dónde la posibilidad de Lavagna ha calado hondo en el peronismo. Uñac, el gobernador de Mendoza fue el primero. Pichetto, el inoxidable, también deslizó que ‘no tendría problemas’. En el peronismo saben oler por dónde vendrán los vientos y empiezan a reacomodarse. La cuestión es si Lavagna está dispuesto a someterse al desgaste de una PASO, con la posibilidad de enfrentar a Cristina.

Todos los que le han preguntado se han llevado la misma respuesta, no, pero lo que lo conocen no se atreven a cerrar ninguna puerta. Un operativo clamor podría hacerlo cambiar de opinión, tanto como la decisión de Cristina de no ser candidata. El otro gran interrogante de la oposición, con ella será una cosa, sin ella será otra totalmente distinta.

En Cambiemos Macri pisa el acelerador y mira para adelante. Los rumores de diferencias con Larreta y Vidal lo rodean, tanto como las dudas que le generan lo que le dice el equipo económico. La zanahoria de la ‘reactivación’ cada vez se la corren más, a punto tal que ya están casi resignados a hacer campaña en medio de la inflación y la recesión. No fue ese el panorama que el pintaron al Presidente en enero. Las encuestas siguen dando mal, aunque Cambiemos conserva su núcleo duro de votantes, en torno al 30% y es probable que no se modifique.

La que corre riesgos es Vidal. Hay lugares del Conurbano donde Macri no llega al 20%, cuando Vidal supera el 40%. Si habrá arrastre para arriba o para abajo no se sabe pero hasta Vidal pone ne juego su gobernación. ¿Y si cortan por lo sano y es ella la candidata? Tema tabú en Cambiemos que nadie se atreve a tocar. Hasta junio hay tiempo para la presentación de las candidaturas y si los números no cantan otra cosa ese fantasma no desaparecerá. No importa lo que digan, no importa lo que haga. Al cabo lo que cuenta es ganar y seguir conservando el poder.

Lejos, o no tanto, Michele Temer que fue presidente de Brasil ‘hasta ayer’ cayó preso por el Lava Jato, como lo está desde hace meses Lula Da Silva. Los dos están presos por mucho, pero por muchos que lo que pasó en Argentina. El Presidente de la Corte Alejandro Rosenkrantz dijo que la justicia está en crisis, que la gente no le cree. Chocolate por la noticia. Un hallazgo el del Presidente de la Corte. La sociedad espera gestos, no palabras. Impuesto a las Ganancias. Es como los legisladores que tienen 35 empleados. Hermoso para ellos pero los pagamos todos. Un mar de palabras y pocos gestos concretos. El día que la política cierre su propia grieta con la sociedad, la confianza se recreará sola. Tan sencillo como eso.