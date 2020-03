El difícil momento personal de Cristiano Ronaldo

Dolores Aveiro había sido noticia a principios de febrero por unas declaraciones para una televisión portuguesa en las que reveló el delicado comentó de salud por el que estaba pasando. Según apuntan medios locales, se le realizó una trombectomía mecánica de alta complejidad.

"Me operaron del otro pecho en Madrid, he hecho radioterapia y ahora estoy luchando por la vida", aseguró. Tras esta confesión, la portuguesa no quiso dar más detalles y aseguró que "nadie sabe nada sobre la segunda operación".

Embed Ver esta publicación en Instagram Boa sorte para a nossa seleção. FORÇA PORTUGAL❤️⚽️ Una publicación compartida de Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) el 17 Nov, 2019 a las 1:56 PST

Dolores, muy activa a través de las redes sociales, se mostró tranquila y optimista para con sus seguidores. Recientemente, viajó a Turín para celebrar el aniversario del delantero de la Juventus junto a sus dos hijas Katia y Elma.