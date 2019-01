El Director de Deportes Municipal durísimo con la decisión nacional

Adrián Romani, a cargo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Gualeguaychú se manifestó en sus redes sociales. Fue a raíz de la determinación de convertir en Agencia a la Secretaría de Deportes.

A través del Boletín Oficial se confirmó que la ceación de la Agencia de Deportes Nacional, organismo descentralizado que continuará la gestión de la ex Secretaría. Su director Ejecutivo será Diógenes Urquiza.

Adrián Romani, referente de Deportes de Gualeguaychú opinó:

No podía irme a tratar de descansar en el día de hoy después leer y releer sobre la GRAN DESTRUCCIÓN PUBLICA DEL DEPORTE ARGENTINO solo y nada más que para lograr llevar adelante el plan de un multimillonario negocio inmobiliario que sólo favorece a los amigos del Señor Presidente, mientras el deporte sigue en caída libre.

Siguen Destruyendo la Salud, El deporte, La Educación, etc, etc… en pocas palabras… “Siguen destruyendo El alma e identidad de nuestro País”.

Es la primera vez que siento VERGÜENZA por la persona que ponen al frente del Deporte Nacional, y no estoy defendiendo a todos los anteriores que muchos no dieron la talla, pero al menos no traían ese veneno mortal.

Diógenes de Urquiza, Ingeniero AGRÓNOMO, fue gerente de GGM SOCIEDAD ANÓNIMA, la empresa que maneja las marcas Pony, Asics y Signia (Viste a la selección Argentina hace varios años gracias a Werthein, presidente del COA, familia dueños de Movistar y que acaban de Comprar el Tiro Federal en nada menos que US$ 150 MM”, además de tener la financiera que presta servicios Inmobiliarios, entre otros negocios de grandes escalas.

EL TEXTO COMPLETO