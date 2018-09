El dólar arrancó la semana con una leve suba y cerró sobre los $38

El dólar arrancó la semana con una suba de 5 centavos y cotizó a $ 38,18, en una jornada con activa participación del Banco Central, que sobre el cierre de la rueda subastó US$ 112 millones.

Desde el inicio de la operatoria, la autoridad monetaria monitoreó permanentemente el mercado y salió a fortalecer la oferta de divisas, en una jornada expectante por las negociaciones entre el Gobierno y el FMI.

Durante el fin de semana, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que “pronto” se dará a conocer el acuerdo, que podría contener un adelantamiento y ampliación de desembolsos.

Según la información oficial, durante la jornada el BCRA realizó una subasta en la que ofreció US$ 250 millones, de los cuales adjudicó US$ 112 millones.

Desde el 14 de septiembre pasado que el Central no apelaba a este tipo de operaciones para intentar sujetar el valor del tipo de cambio.

El precio promedio de corte se ubicó en $37,31, siendo el mínimo valor adjudicado de $ 37,30, indicó la entidad que conduce Luis Caputo.

De acuerdo con el listado que publica el Central, el Banco Nación cotizó la moneda norteamericana a $ 37,85 y los valores más altos los ofrecieron banco Santander Río, $ 38,50: Galicia y Buenos Aires, a 38,30 y el Supervielle, a 38,20.

El dólar mayorista cotizó a $37,30, quince centavos por encima del valor del viernes y el volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 569,9 millones y en futuros del Mercado Abierto Electrónico se hicieron US$ 101 millones.