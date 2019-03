El dólar quedó a un paso de los $ 42 y el Central convalidó otra suba de tasas

Tras dos ruedas sin operaciones por el feriado de Carnaval, en la que los papeles argentinos que operan en el exterior mostraron mayoría de números rojos y el riesgo país saltó hasta casi los 750 puntos, el dólar arrancó la semana corta con una fuerte suba lo que llevó al Banco Central a convalidar una nueva suba de tasa de Leliq y aspiró pesos.Así, el dólar mayorista finalizó con un avance de 94 centavos a $ 40,75 en el MULC. El pico máximo se dio sobre el cierre tras conocerse que el Centra subastó Letras de Liquidez a 7 días y adjudicó $ 200.527 millones a una tasa promedio del 50,551%, por encima de la previa de 50,215%. La entidad había anunciado una colocación de $ 190.000 millones en una rueda en la que vencían $ 160.000 millones.

Los datos finales revelaron que la autoridad monetaria contrajo y absorbió más pesos para frenar la presión contra la divisa.

Si bien hubo suba de tasas, el mercado pensaba que el avance podía haber sido mayor: “pensamos que la podía subir un poco más todavía, pero también hay que ponerse a pensar lo que le pide el mercado”, reveló un operador.

“No tengo dudas que podía subirlas más, pero capaz no quiera mostrar que le torcer el brazo

y así como fue cauteloso con las bajas, lo es con las subas”, opinó el analista financiero Leonardo Svirsky quien resaltó sin embargo que lo bueno es que “contrajo más de lo esperado”.

En la plaza minorista, la divisa mostró un comportamiento similar y cerró a cotizaba a $ 41,60 en las pantallas del Banco Nacion (BNA), 90 centavos por encima del cierre del viernes.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central colocó el precio en los $ 41,71, unos 87 centavos arriba. De esta forma, la moneda se depreció 2,13% y alcanza sus mínimos desde finales de septiembre.

Para el miércoles la zona de no intervención cambiaria determinaba un piso de $ 38,77 y un techo de $ 50,.17. El dólar blue avanzó a $ 39,50.

“La rueda arrancó con bastante nerviosismo. El martes no tanto, pero el lunes le pegaron bastante a Argentina afuera y el viernes había quedado un poquito picante”, analizó en diálogo con El Cronista Claudio García, operador de Oubiña Cambio.

Señaló que si bien se operó poco volumen “siempre fue para arriba”. Y destacó “cuando los números no cierran por ningún lado, la presión siempre viene al dólar”.

En la misma línea, el analista financiero Christian Buteler remarcó que “el fin de semana llegó en el momento justo, el viernes no había sido un buen día en relación al tipo de cambio, entonces cuatro días de descanso podían calmar los ánimos”.

“Pero no fue así y la semana arrancó igual que como terminó la semana. Dos cosas preocupan en el movimiento del dólar, la velocidad e ir en sentido contrario con el movimiento de las monedas de la región. “, advirtió.

El viernes de la semana pasada, en la que fue la primera rueda de marzo, el dólar avanzó 70 centavos promedio y quedó a un paso de los $ 41, mientras que la tasa de Leliq mostró una leve alza y se mantuvo por encima del 50% en los 50.219%

A esto se sumó el mal clima que generó una publicación de Forbes, la revista norteamericana especializada en finanzas y negocios, realizó un duro pronóstico sobre el país, al advertir que “la Argentina está a un paso del colapso económico”.

El medio americano que cada año distribuye el listado de millonarios en el mundo aseguró que la situación del país se agrava “debido a la fuga de capitales” y explicó que “empresas como Coca Cola piden un procedimiento preventivo de crisis”, tras citar otros casos como Carrefour o Avianca.