El dólar sube porque Agüero no fue convocado a la selección

El dólar tiene fiebre. Otra vez. ¿Serán las elecciones? ¿Será la polarización entre Macri y Cristina? ¿Será que el gobierno no está haciendo los deberes como ‘el mercado’ espera? ¿Será que llovió mucho y se mojaron las calles? ¿Será porque Boca no juega bien y Alfaro no le encuentra la vuelta?

Jorge Barroetaveña

A lo mejor es porque Nicole Neumann se fue enojada del programa de Verónica Lozano? O porque Sol Pérez se peleó con el novio a los dos días de ponerse en esa condición? O porque los estarían (usemos el potencial por un eventual juicio) a los Caniggia por desalojar de su mansión en Marbella? La verdad, ya nadie sabe a ciencia cierta porqué el dólar subió, si supuestamente el Banco Central está ‘forrado’ en verdes, entre lo que compró en los últimos meses más los aportes ‘solidarios’ del Fondo Monetario.

Claro, habría que avisarle a los funcionarios que los precios, aún con el dólar estable del verano siguieron para arriba. ¿Puede ser que en Argentina, el país de las vacas, un litro de leche salga 55 pesos? Plata que además no va para el tambero que no sabe cómo hacer para seguir produciendo. Plata que queda en el largo camino que va de la teta del animal hasta que llega a la góndola. Eso sin olvidar ‘el aporte’ que hace el bendito y eficiente estado a través de la carga impositiva, cobrándole algo a todos los eslabones de la cadena. ¿Resultado? Todos fundidos, desde el que produce, industrializa o comercializa.

La lista de Scaloni para la selección no dejó a todos conformes. No está el Kun Agüero que está haciendo goles hasta con la oreja en el Manchester. Aunque vuelve Messi y todos contentos porque aumentará el interés y está asegurada la recaudación de buenos dinerillos. Así que por eso el dólar tampoco debería aumentar.

Pinti sigue discutiendo con Longobardi por la crisis y sus ahorros. Al final reconoció que su obra social lo estafó con la insulina. No sé muy bien qué significa eso. Si le dio la razón a sus críticos o reafirmó sus dichos. El dólar, ¿habrá aumentado por eso?

Como vivimos en un mundo globalizado, donde todo tiene que ver con todo, el rescate de los científicos checos que hicieron las Fuerzas Armadas en la Antártida, quizás sí tenga que ver. En este tembladeral, que gente del primer mundo se pierda por estos lares, debe ser riesgoso. Y el dólar lo siente. A lo mejor es eso.

Algunos tienen otras teorías un poco más rebuscadas. Le echan la culpa a los que creen que la tierra es plana (‘terraplanistas’), pero no suena muy convincente.

¿Alguien me puede explicar por qué si el dólar no subió en los últimos meses, una botella de Coca Cola sale más de 100 pesos? Un lujo que se pueden dar pocos. A lo mejor piensan en nuestra salud y en que conviene tomar pocas bebidas azucaradas. Son generosos, piensan en nosotros y encima nos quejamos.

Ni hablar lo que sale un litro de aceite o el papel higiénico. Esos mudos rollitos de papel que uno utiliza para ya sabemos qué, cotizan a precio de oro. Encima son escuálidos y si el presupuesto no da para una marca más o menos buena, le aseguro que algún diario que tenga a mano será más útil. Y le raspará menos.

Pero el dólar no subió y los precios siguieron viento popa. Ahora, con este último respingo, quizás haya un buen pretexto y la maquinita encuentre justificativo.

A lo mejor el problema no es el dólar sino nosotros que vivimos pendientes de él. O una parte porque no todos tienen capacidad para ahorrar en dólares ni su vida está atada al billete verde. Pero este fenómeno no se da en ningún otro país de América Latina. En Brasil si te animás a pagar con un billete verde lo miran de arriba para abajo y son capaces de rechazarlo. Lo mismo sucede en la mayoría de los países cercanos.

En medio del serrucho, el gobierno sólo parece contentarse con ponerle freno a los altibajos. Estabilizar la cotización hasta las elecciones y después se verá. Si viene el diluvio, sale el sol o vamos reservando pasajes para irnos a la ‘conchinchina’. O un poquito más allá.

Es justo decir que la oposición no está haciendo olas. Ni el kirchnerismo que viene vaticinando el caos desde antes que asumiera Macri. Aunque hay más papistas que el Papa y sus medios afines, no hacen otra cosa que pintar todo de negro. Los “TN” de Cristina, construyen un rosario de malas noticias, unas encadenadas a las otras. La realidad los nutre de sobra y lo aprovechan.

Ahora vaticinan que Macri se va a bajar de su candidatura y quedará Vidal al frente. Vidal es Macri avisan como slogan de campaña previendo semejante movida. ¿Sería tan loco pensar en eso? Ninguno dio señales en ese sentido pero, si las encuestas son esquivas, ¿no podría haber un barquinazo? ¿Será por eso que Vidal no desdobló las elecciones? ¿Para guardarse ese as en la manga? La política argentina se ha vuelto impredecible e indescifrable, tanto como lo que va a pasar con el dólar en los próximos meses. Es un buen argumento para un guion de cine sino fuera porque los actores de reparto somos nosotros. Todos. Me incluyo.