El emotivo descargo de Parra, uno de los recuperados de Covid-19 en Gualeguaychú

"LE GANÉ. Sé que hay infinitas enfermedades terribles, y con peores consecuencias, pero el miedo a lo nuevo, a lo desconocido, el miedo a la gente, a sus reacciones, el miedo a contagiar a alguien, el miedo a que me internen y que nadie quiera o pueda venir a casa a cuidar mis perros, el saber que no hay cura aún, hicieron que para mí no fuera un resfrío común", comienza el texto.

Continua: "Pero pasó y hace dos días me informaron que el último hisopado dió nuevamente negativo, y cuento con el alta desde ese día. Gracias a todos los que se preocupaban día a día, y que de una u otra manera me ayudaron, sea haciéndome las compras, y hasta mimándome con regalos que me dejaban en la puerta y se alejaban. Gracias a mí familia y a los amigos que siempre estuvieron a disposición".

"Quiero llevar tranquilidad también, y contar que desde que llegamos de las vacaciones nos encerramos y no salimos ni tuvimos contacto con absolutamente nadie. Hoy luego de 39 días salí nuevamente a la calle y la cantidad de gente y movimiento que ví, hizo que me preocupara más aún por mí familia y seres queridos, una lástima que no se cuiden, y no cuiden al resto. Entiendo que tengan que salir a trabajar, pero vi mucha gente paseando tomando mates. Triste.", manifestó.

"Por sí a alguien les puede llegar a servir, los síntomas fueron dolor fuerte de pecho, fiebre (aprox 38,5°), dolor de espalda, dolor de cabeza, y falta total de gusto y olfato. En ese orden de aparición." reveló.

"Como consejo, insistan si llaman al número que brindan las autoridades y les dicen que los sintomas que tienen no son suficientes. Insistan. Y a todas las personas que piden siempre los nombres de los infectados para hacer lo que dicen que quieren hacer o sólo para tener a alguien a quien señalar, o por satisfacer su hambre de chusmerío sepan que en lugar de ayudar generan miedo y les cuento que es por eso que cada vez quiero más a los perros que a las personas", enfatizó.

"Ah, y cuando digo que le gané hablaba del covid-19", finalizó.