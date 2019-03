El escalofriante audio de una víctima de femicidio antes de morir

La protagonista del impactante mensaje es Talía Recabarren, quien fue asesinada en 2016 por su ex novio. Fue en los Tribunales de San Juan donde se reprodujo este material que es una prueba fundamental para enjuiciar a Ángel Morales, señalado como principal sospechoso.

En los Tribunales de San Juan se volvió a escuchar la voz de Talía Recabarren, la adolescente de 17 años que fue asesinada en 2016 por su ex pareja. El audio que trascendio por estas horas será una prueba fundamental para llevar adelante la causa en contra de Ángel Morales, apuntado como principal sospechoso.

El mensaje, que por estas horas es pieza fundamental para la reconstrucción de los hechos, fue enviado por la víctima, para una amiga.

“Yo no le hago daño a nadie, pero él se hace pasar por una chica y me escribe. Me olvidé de él, ya me alejé, me acosa y estoy cansada” se oye en primera instancia, y continúa “Me cansé de esta vida, no doy más […] Estoy cansada. Mi mamá está durmiendo, porque si me ve así no se qué haría. Yo ya me alejé de él porque no quiero tener más líos, pero él quiere meterme en líos otra vez”.

El caso

El cuerpo de la joven fue hallado en junio de 2016, seis días después de haber desaparecido de su domicilio, en el pequeño departamento sanjuanino de Zonda.

Recabarren murió por asfixia, su ex novio, quien había participado activamente en la búsqueda de la joven, terminó por confesar la autoría del crimen.

Familiares de la chica señalaron que el detenido fue el novio formal, pero que la pareja se separó 9 meses antes del asesinato porque el joven era violento. Desde ese momento, no paró de hostigarla, aunque los hechos nunca fueron denunciados a las autoridades.

Fuente: Crónica