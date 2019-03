El fin de semana arranca el Torneo Apertura en todas las categorías

Será el sábado con Juveniles y el domingo en las tres categorías de Mayores. Hay nuevos equipos y se cambiaron algunos formatos de disputa de los torneos.

En Mayores A volverán a jugar diez equipos, que se dividirán en dos zonas de cinco elencos cada uno, jugando un partido interzonal por fecha. En la Zona A estarán Gimnasia, Independiente, Juventud Unida, Valencia y Sirio Libanés, mientras que en la Zona B lo harán Nacional, Santos Futsal, Sarmiento, Jockey Club y La Vencedora.

En Mayores B serán ocho equipos que jugarán en dos rondas todos contra todos, siendo los participantes Internacional, Malvinas Argentinas, Sporting, Gimnasia B, Cerro Porteño, San Martín, Los Fantásticos y Niupi.

En Mayores C los participantes del torneo serán seis, que también jugarán todos contra todos en dos rondas, siendo los equipos del torneo Sarmiento B, Estación Central, Decano Futsal, CEF Nº 6, Club Águila y Sud América.

En tanto, en Juveniles jugarán 10 equipos en dos zonas, quedando un equipo libre por zona en cada fecha. En la Zona A jugarán Nacional, Santos Futsal, Gimnasia, Juventud Unida y Sirio Libanés, mientras que en la Zona B estarán jugando Jockey Club, Sarmiento, La Vencedora, Independiente y Atlético Munilla, que debutará en la competencia.

El sábado en Juveniles, a las 16 jugarán Nacional ante Juventud Unida en Cancha 1 y Jockey Club fente a Independiente en Cancha 2, mientras que a las 17.30 se medirán Santos Futsal ante Gimnasia en Cancha 1 y Sarmiento contra La Vencedora en Cancha 2.

El domingo desde las 12 jugarán en Mayores C, Sarmiento – CEF Nº 6 en Cancha 1 y Decano Futsal frente a Estación Central en Cancha 2, a las 13.30 en Mayores B se medirán Internacional – San Martín en Cancha 1, mientras que en Cancha 2 completarán la primera fecha de Mayores C, Club Águila ante Sud América.

A las 15 en Cancha 1 jugarán Malvinas Argentinas – Cerro Porteño y en Cancha 2 lo harán Sporting ante Gimnasia B, ambos partidos de Mayores B, mientras que a las 16.30 estarán jugando Niupi frente a Los Fantásticos en Cancha 1 para completar la fecha.

En Mayores A, desde las 18 estarán jugando Gimnasia ante Valencia en Cancha 1, mientras que Nacional Futsal jugará con La Vencedora en Cancha 2, mientras que a las 19.30 jugarán Independiente frente a Juventud Unida en Cancha 1 y Jockey Club lo hará con Santos Futsal en Cancha 2, quedando pendiente el Interzonal entre Sirio Libanés y Sarmiento.