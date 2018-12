El Frente Para Todos dio a conocer sus candidatos para las elecciones 2019

El partido opositor eligió los medios para lanzar oficialmente la candidatura a intendente de Sergio “Tiki” Martínez, acompañado por Jorge Riehme como vice. El oficialismo aún no definió sus candidatos.

Juan Fernández

En Urdinarrain comenzaron los movimientos en los partidos políticos locales y ante el desdoblamiento de las elecciones, confirmadas en la provincia para abril y junio del 2019 ya se comenzaron a conocer nombres de quienes se postulan para Intendente.

Las elecciones por la intendencia se definieron, en 2015, entre dos partidos vecinalistas que compitieron por un lugar que desde hace 35 años ocupa la Intransigencia Popular. El escenario para el 2019 no será muy diferente aunque el peronismo coquetea con el armado de lista pero aún no tiene nada confirmado.

Fue el Frente Para Todos quien esta semana rompió el silencio y en dialogo con ElDía confirmó quiénes serán sus candidatos, confirmando a Sergio “Tiki” Martínez como candidato a intendente y al ingeniero Jorge Riehme como vice.

Al respecto, el presidente del partido, Jorge Riehme señaló: “Tuvimos la asamblea del partido donde hicimos renovación de autoridades, pero también habíamos planteado poder avanzar la definición de las candidaturas porque teníamos la certeza que las elecciones se iban a adelantar. Por eso apuramos un poco los tiempos y tomamos definiciones en algo que ya veníamos charlando, y tuvimos la coincidencia total de impulsar la candidatura de “Tiki” Martínez a Intendente y por un pedido de él y del grupo, lo voy a acompañar como candidato a vice Intendente” indicó.

En referencia al nuevo candidato, apuntó: “Creo que hemos logrado algo que buscábamos, que es tener una renovación que comienza con la candidatura de Tiki, y creo que además todo Urdinarrain lo conoce, su cualidad como persona, su capacidad y compromiso que lo ha demostrado en un montón de comisiones y cooperadoras que ha trabajado. Con nosotros viene trabajando hace dos años y la verdad de mi parte estoy feliz de impulsar un candidato como Tiki Martínez” manifestó Riehme.

Además agregó que: “En la calle misma mucha gente lo veía como posible candidato, lo más importante es la repercusión que hemos logrado en estos días con los allegados cuando se conoció el nombre de Tiki, creo que nos aporta un segmento nuevo de gente y la presencia mía asegura un caudal de votos de gente que nos venía apoyando en las últimas elecciones”.

Por su parte, Sergio Tiki Martínez también dialogó con El Día y dijo: “hace dos años que me uní a este grupo y todas las semana nos reunimos, es una tarea que me gusta, sobre todo trabajar por la gente. Para mí fue una decisión muy importante porque hace 36 años que estoy trabajando en una empresa y fue una decisión que medité bastante. Soy una persona de 56 años, que ha trabajado en cooperadoras y clubes y me gusta el trabajo social y estar con la gente, fuera de la política siempre que detecto algo, trato de solucionarle el problema a la gente. Creo que hace bastante tiempo vengo trabajando por mi pueblo, por mi ciudad y considero que hay muchas cosas que se pueden mejor y hacer por Urdinarrain”.

Consultado sobre por qué eligió el Frente Para Todos para desarrollarse en política, Martínez señaló: “Tengo afinidad y alguna afiliación radical de antaño y siempre estuve cerca de este grupo y de estas ideas. Es más, siempre tuve ganas de ir a ese espacio pero por distintas circunstancias no podía hacerlo”.

Además los candidatos aclararon que vienen trabajando con ocho grupos diferentes que se reúnen y desde allí va a salir la plataforma y que también se trabaja actualmente en la conformación de la lista de los concejales.

Por el lado del actual partido gobernante, ElDía pudo saber que aún no hay definiciones de candidatos en la Intransigencia Popular, si bien el del mayor consenso dentro del partido es el del contador municipal Javier Denardi, este mismo es quien dilata mucho su decisión de aceptar o no el desafío y esto generó un escollo, sobre todo teniendo en cuenta el adelantamiento de las elecciones. A raíz de esto apareció en escena el nombre del ex intendente Alberto Ledri a quien no le disgusta la idea, aunque estos dos nombres dependen de la decisión del actual intendente Alberto Mornacco que es quien lidera las encuestas desde siempre en la ciudad, pero no estaría en su deseo ir una vez más como candidato a intendente. Con ese panorama, fuentes confiaron a ElDía que la definición recién llegará en enero.

En tanto, aún es una incógnita si el peronismo buscará recuperar protagonismo en la ciudad y presentará lista. Esta semana estuvieron en Urdinarrain referentes del peronismo departamental y la idea es impulsar al armado, aunque para eso habrá que unir, porque nuevamente el PJ local esta diseminado en varias fracciones en la ciudad.