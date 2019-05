Bordet inauguró el nuevo acceso a la Aldea San Antonio

La Provincia invirtió 170 millones de pesos en la obra que comprende 12 kilómetros desde la ruta 20 hasta el casco urbano de la localidad. El mandatario anunció el segundo tramo de la misma –de 500 metros– y el asfaltado y el cordón cuneta en 42 cuadras internas, para lo cual destinarán $42 millones. También se entregaron seis viviendas y se anunciaron otras diez.

El acto se realizó en el acceso a la Aldea San Antonio, a metros de la Escuela Primaria Nº 65 “Bernardo Monteagudo”. El gobernador Gustavo Bordet recordó la primera vez que visitó la localidad, en febrero de 2015, siendo todavía intendente de Concordia. Contó que le llamaron la atención dos cosas: por un lado, que era un pueblo con mucha identidad, producto de los esfuerzos que realizaron los primeros pobladores para cruzar el Gualeguay y afincarse en una zona agreste, hace 130 años; y por otro, la necesidad de un acceso, “para darle seguridad al tránsito de los vecinos, pero también para los productores de la zona”, indicó.

“En ese momento dije que cuando fuera gobernador lo íbamos a hacer. Eso me quedó grabado, y por eso nos pusimos a trabajar con el intendente Leonardo Silva para hacer el proyecto, buscar los fondos, que fue la parte más complicada, luego el proceso licitatorio y nos pusimos a hacer la obra”, expresó Bordet. Y recordó “cierta incredulidad, debido a que se había prometido varias veces y los vecinos no tenían demasiada expectativa en que se pudiera concretar”.

“El acceso a Aldea San Antonio no es un hecho aislado sino que se suma a otras obras que ejecuta el gobierno provincial en el departamento Gualeguaychú, como es el caso del acceso a Estación Carbó y el acceso a Larroque y Urdinarrain”, remarcó, y en este sentido resaltó el trabajo junto al intendente Alberto Mornaco (Urdinarrain), quien le había solicitado a principio de gestión las obras que “ya se están terminando”, como con el larroquense Darío Benedetti.

Las Juntas de Gobierno

Por otro lado, el Gobernador destacó la “importante tarea que realizan las juntas de gobierno”, y reconoció “a los presidentes y presidentas por el trabajo que hacen todos los días, con mucho esfuerzo y en ocasiones con sus propios recursos”.

En este sentido, habló de la Ley de Comunas, que “posibilita que muchas juntas pasen a ser comunas”, como pasará en un futuro con las localidades rurales de Irazusta y Aldea San Juan.

No es una obra más

El intendente Leonardo Silva celebró la concreción, después de tantos años, de la obra que “nos marcará de por vida”.

“Para que esto sea una realidad se deben dar varias circunstancias: las gestiones, saber transmitir y escuchar, que quienes toman decisiones sepan entender que hay una comunidad en el interior del departamento Gualeguaychú que tenía esta necesidad. Y en esto son muchos los actores que han intervenido a los largo del tiempo, y hay gente que tomó esta obra como propia, aunque nunca vivió en Aldea San Antonio, pero la supieron entender y valorizar”, afirmó el Intendente.

Además de Silva y Bordet, estuvieron presentes la titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez de Feltes; el titular de la Dirección de Juntas de Gobierno, Mauro Díaz Chávez; el diputado nacional Juan José Bahillo; el senador nacional Pedro Guastavino; el presidente del IAPV, Marcelo Casaretto; y los diputados provinciales Leticia Angerosa y Raúl Riganti; el intendente de Urdinarrain Alberto Mornacco, el vice de Gualeguaychú, Jorge Maradey, y representantes de juntas de gobierno del departamento.

Detalles del acceso

La obra contempla la pavimentación del acceso a Aldea San Antonio, desde la ruta Provincial Nº 20 en una longitud de 12 kilómetros. Además de la ejecución de una calzada asfáltica incluye la construcción de obras complementarias con el fin de dar una solución a los problemas de desagües; la construcción de carriles de aceleración y desaceleración en la zona de la Escuela, y en la zona industrial de la localidad garantizando mayor seguridad en la transitabilidad. Finalmente, el señalamiento horizontal y vertical, y la colocación de barandas metálicas.



Viviendas



En el marco del Programa Primero tu Casa, el gobierno provincial, a través del IAPV, inauguró seis viviendas con una inversión de 7.194.754,65 de pesos.

“La provincia terminó la obra en ocho meses, contra los dos o tres años que tardaban en construirse hasta hace poco tiempo. La empresa que trabajó en la construcción es de la misma Aldea San Antonio, con lo cual se generó trabajo y mano de obra local”, contó el Gobernador, y destacó la colocación, en cada casa, de paneles solares, que “provoca un notable abaratamiento de los costos”.

Po otro lado, se entregó la resolución de adjudicación para la ejecución de otras 10 viviendas, licitadas en diciembre de 2016, que por falta de respaldo nacional fueron financiadas por la Gobernación.

Aportes y anuncios



En el acto también se entregaron aportes a los Bomberos Voluntarios de Aldea San Antonio, por $145.000 ; a las juntas de gobierno de Cuchilla Redonda ($160.000); a Escriña, por $55.000; y, además, la Secretaría de Energía anunció la electrificación rural de Rincón del Gato, con una inversión de 9 millones de pesos.

Asimismo, Bordet entregó una retroexcavadora para la zonal XI de Vialidad en el departamento Gualeguaychú que tiene a su cargo 2.200 kilómetros de caminos primarios y secundarios, la mayor parte de tierra y con serias dificultades para transitarlos.

Por otro lado, consultado por el viejo reclamo sobre el estado de la Ruta 20, particularmente el tramo Urdinarrain-Gualeguaychú, el mandatario entrerriano aseguró que “se está trabajando en la pavimentación y demarcación desde Arroyo Malo hasta el acceso norte a Urdinarrain”. Y anunció que “terminada esta etapa se dará inicio a una siguiente, hasta llegar al cruce con la ruta nacional 14”.

Finalmente, reconoció el “compromiso público con Gualeguaychú” para “poder incorporar a dicha etapa, el tramo desde la 14 hasta el acceso norte a la ciudad”.

La convocatoria del

gobierno nacional

En línea con lo declarado días atrás con respecto a la invitación que le llegó desde la Casa Rosada, indicó que “es muy respetuoso de las relaciones institucionales y que hay que saber escuchar y tener tolerancia”, aunque ratificó su desacuerdo con “muchas de las medidas que se están tomando e impactando en la calidad de vida de los argentinos”.

“Tenemos que apostar a la defensa de las economías regionales, como las avícolas, citrícolas, apícolas, que tienen una cadena de valor muy importante que genera desarrollo y crecimiento. Para ello hay que tomar medidas económicas y en políticas públicas que promuevan el desarrollo”, declaró. Y, en sintonía con el pedido oficialista, pero también con varios referentes opositores, se mostró de acuerdo con “construir un gran consenso entre todos los sectores políticos, sociales y económicos de la Argentina para que podamos ser un país, más allá del pensamiento político, con una visión de crecimiento y políticas que se mantengan en el tiempo”.