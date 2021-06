El Gobernador destacó el avance de la vacunación en Entre Ríos

Sobre el retorno a las clases presenciales, adelantó que esta semana se evaluará habilitar secundaria, terciaria y universidades en el área metropolitana de Paraná.

“La virtualidad no suplanta la presencialidad”, remarcó y sostuvo: “necesitamos que nuestros chicos puedan estar en laescuela estudiando si las condiciones epidemiológicas definidas por las autoridades sanitarias lo permiten".

“Estamos avanzando fuertemente en la campaña de vacunación”, sostuvo Bordet en declaraciones a la prensa, y detalló: “prácticamente hemos inoculado con más de 50 mil dosis la semana pasada, tanto en las grandes ciudades como en las pequeñas localidades”.

“Esto nos da la posibilidad de que las personas que se contagian no tengan riesgo sobre su salud”, añadió el mandatario provincial y dio el ejemplo de su situación personal luego de haber contraído Covid-19 por segunda vez: “Si no era por la vacuna el desenlace de mi enfermedad hubiese sido incierto”.

Por otra parte, puso de relieve que la provincia ya lleva 30.000 docentes vacunados “sobre un universo de 47.000” y apuntó que esta semana se continuará con el operativo, “con lo cual vamos a alcanzando la población objetivo". Además recordó que este lunes comenzaron a inmunizar a personas de entre 49 y 40 años sin factores de riesgo.

En otro orden, Bordet se refirió al efecto de las últimas restricciones establecidas en la provincia. Indicó que “si bien el número de casos de Covid-19 sigue siendo alto y se está en una meseta alta, se advierte un descenso de casos lo que es fruto de las medidas que oportunamente tomamos".

Al respecto sostuvo que "no son medidas que quisiéramos tomar pero tenemos la obligación de hacerlo para preservar la salud de la población".

"Cuando tenemos este alivio en el sistema sanitario, automáticamente pudimos generar las condiciones para que actividades económicas puedan retomarse, como por ejemplo la gastronomía", recordó.

Ir en busca de las personas

El gobernador se refirió a la importancia de la vacunación en personas mayores, y subrayó que en la provincia se ha salido a buscar los adultos mayores que aún no se han vacunado. “Muchas veces hay reticencia a la vacuna. Entonces estamos yendo barrio por barrio, casa por casa. Esto lo hace personal de los centros de salud para detectar aquellas personas que no se anotaron para que se puedan vacunar, porque son los grupos justamente que más riesgo tienen en caso de contraer la enfermedad", indicó y acotó que se está haciendo un trabajo no sólo de turnos programados sino también de detección de personas que necesitan ser vacunadas.

Las clases presenciales

Asimismo, se refirió al retorno a las clases presenciales y adelantó que esta semana se evaluará para habilitar secundaria en las ciudades del Gran Paraná. “La virtualidad no suplanta nunca la presencialidad”, remarcó y sostuvo: “necesitamos que nuestros chicos puedan estar en le escuela estudiando".

Del mismo modo que “se establece hoy la presencialidad, si se vuleven a producir picos de contagio y la posibilidad de un colapso del sistema sanitario, se volverán a tomar las medidas que sean necesarias”.

“Trabajamos recurrentemente sobre medidas que tiendan a tener controlada la situación en la provincia de Entre Ríos, que es lo que hemos venido haciendo reiteradamente desde el inicio de la pandemia", afirmó Bordet.

También reiteró la importancia de mantener las medidas de autocuidado y de tener conciencia de que “esta pandemia está costando la vida de muchos seres queridos”.

“Además de esta campaña de vacunación que estamos llevando adelante debemos seguir teniendo la responsabilidad individual de cuidarnos, de pensar en el otro para poder tener la menor tasa de contagios posible y poder ir volviendo a la normalidad de a poco, que es lo que todos queremos".