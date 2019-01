El impactante relato de Natacha Jaitt sobre su internación por violación

Luego de denunciar que había sido violada por dos hombres, uno de ellos amigo, Natacha Jaitt los denunció ante la Justicia y se realizó estudios para comprobar su testimonio. Por eso, Jaitt contó qué fue lo que le hicieron en el hospital Tornú, donde estuvo internada.

“Me atendieron excelentes médicas de urgencia en el Hospital Tornú, me hicieron tacto rectal, placas, etc. Estuve en observación pre quirúrgica, pero ahora debo esperar tres días hasta que esté mi médico de cabecera y un proctólogo especialista, mientras estoy con medicación”, escribió.

Por otro lado, dijo: “Supe que allanaron el departamento de Pablo Yotich , mi ex amigo de años, donde fui violada por él y su amigo que yo desconocía. Rezo que hayan juntado todas las pruebas de ADN, secreciones físicas mías, la droga utilizada por ellos y ya se esté dictaminando urgente su detención”.

Finalmente, la mediática escribió: “El dolor se va, el daño jamás”. En diálogo con DiarioShow.com, el abogado del supuesto agresor sexual, Juan Manuel Dragani, expresó: “Para que se constituya el delito de violación, lo más importante es que no tiene que mediar consentimiento. Este no es el caso. Yo no voy a hablar mal de la denunciante porque es una mujer, después cada uno abrirá su juicio de valor. Pero para preservar las pruebas y ser respetuosos con la investigación, cuento que las cámaras del lugar aportan un relato que no es coincidente”.